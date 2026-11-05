1.5 tonluk gözlemevi kontrolsüz şekilde Dünya'ya düşüyor

ABD Uzay Kuvvetleri, son birkaç yıldır süren yoğun güneş aktivitesinin artırdığı atmosferik sürüklenmenin sonucu olarak yörüngesi alçalan Swift'in Endonezya yakınlarında atmosfere girdiğini doğruladı.

Space.com'un haberine göre, ABD Uzay Kuvvetleri verilerine atıfta bulunan uydu izleme uzmanı Jonathan McDowell, Swift'in Sumatra'nın kuzeyinde Dünya atmosferine yeniden girdiğini söyledi.

Yaklaşık 1.5 tonluk uzay aracının ne kadarının atmosferde yandığı henüz açıklanmadı.

NASA yetkilileri, Swift'in büyük bir kısmının düşerken yanıp yok olacağını önceden tahmin etti ve kalan parçalardan herhangi birinin hasar verme olasılığının çok düşük olduğunu belirtti.