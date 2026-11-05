1.5 tonluk gözlemevi kontrolsüz şekilde Dünya'ya düşüyor
05.11.2026 06:19
Neil Gehrels Swift Gözlemevi, 22 yıldır alçak Dünya yörüngesinde astrofizik araştırmaları yürütüyordu.
NASA'nın 22 yıl önce alçak Dünya yörüngesine gönderdiği 1.5 tonluk Neil Gehrels Swift Gözlemevi, kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru düşmeye başladı.
ABD Uzay Kuvvetleri, son birkaç yıldır süren yoğun güneş aktivitesinin artırdığı atmosferik sürüklenmenin sonucu olarak yörüngesi alçalan Swift'in Endonezya yakınlarında atmosfere girdiğini doğruladı.
Space.com'un haberine göre, ABD Uzay Kuvvetleri verilerine atıfta bulunan uydu izleme uzmanı Jonathan McDowell, Swift'in Sumatra'nın kuzeyinde Dünya atmosferine yeniden girdiğini söyledi.
Yaklaşık 1.5 tonluk uzay aracının ne kadarının atmosferde yandığı henüz açıklanmadı.
NASA yetkilileri, Swift'in büyük bir kısmının düşerken yanıp yok olacağını önceden tahmin etti ve kalan parçalardan herhangi birinin hasar verme olasılığının çok düşük olduğunu belirtti.
Katalyst Space Technologies'e ait Link uzay aracı, Swift'i kurtarmak için tasarlanmıştı.
KURTARMA PLANI BAŞARISIZ OLDU
Yörüngede planlanandan daha hızlı alçalan Swift Gözlemevi'ne müdahale edilmesi amacıyla 3 Temmuz'da Marshall Adaları'ndan yola çıkan savunma teknolojileri şirketi Katalyst Space Technologies'e ait Link uzay aracının Swift'i yakalayıp kurtarması ve yörüngesinde yükseltmesi planlanmıştı. Ancak Link, itiş sisteminde ve yönünü koruyan reaksiyon tekerleklerinde sorunlar yaşaması sebebiyle bu görevi başaramamıştı.
Neil Gehrels Swift Gözlemevi, 2004 yılında yörüngeye fırlatılmıştı.
22 YILDIR EVRENİ GÖZLEMLİYORDU
NASA'nın 2004 yılında fırlattığı Neil Gehrels Swift Gözlemevi, yaklaşık 22 yıldır alçak Dünya yörüngesinde astrofizik araştırmaları yürütüyordu.
Özellikle gama ışını patlamaları gibi ani kozmik olayları hızla tespit edebilme yeteneğiyle bilinen Swift, farklı gök cisimlerine kısa sürede yönelebilmesi sayesinde NASA’nın önemli uzay gözlemevlerinden biri haline geldi.
Swift’in görevini doğrudan devralacak hazır bir gözlemevi ise bulunmuyor. NASA, Swift’in kaybının ardından oluşacak boşluğu mevcut aktif gözlemevleriyle doldurmaya ve ani kozmik olaylara hızla yanıt verebilecek yeni yöntemler geliştirmeye çalışacağını açıklamıştı.