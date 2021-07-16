18 yaşında Jeff Bezos'la uzaya gidecek: Oliver Daemen kimdir?

Jeff Bezos’un Blue Origin firmasıyla, 28 milyon dolar ile açık artırmayı kazanarak uzaya seyahat etme hakkı elde eden kişi bu yolculuktan vazgeçti.

Adının henüz açıklanmasını istemeyen kişi, iptal sebebi olarak takvim uyuşmazlığını gösterdi.



Açık artırmayı kazanan isim, Jeff Bezos ve ekibiyle 20 Temmuz’da uzay yolculuğu yapacaktı.



Blue Origin’den yapılan açıklamada son anda yolculuğunu iptal eden kişi kazandığı bileti ileride yapılacak yolculuklarda kullanacak.

Bilet hakkını oğlu Oliver Daemen'e (solda) devreden Joes Daemen.

Adı açıklanmayan kişinin yerine 20 Temmuz’da 18 yaşındaki bir isim Jeff Bezos, kardeşi Mark Bezos ve 82 yaşındaki Wally Funk’a eşlik edecek.

Yolculuğa katılacağı açıklanan 18 yaşındaki isim liseden yeni mezun olan Oliver Daemen.



Oliver Daemen’ın da açık artırmada yer aldığı ifade edilirken ne kadarlık bir ödeme yapacağı açıklanmadı.

Oliver’ın bu açık artırmada, Hollanda merkezli bir yatırım şirketi sahibi olan babası Joes Daemen tarafından desteklendiği belirtildi.

Eğer 20 Temmuz'da bir sorun yaşanmazsa Oliver Daemen, "uzaya giden en genç insan" ünvanını elde edecek.



Milyarderlerin uzay yolculuğu yarışında kısa süre önce Sir Richard Branson, Virgin Galactic ile uzaya çıkmıştı.

Branson uzaya gideceğini Bezos'tan sonra duyurmuştu ancak daha erken bir tarih vermişti.

UZAYA GİDEN İLK MİLYARDER OLDU