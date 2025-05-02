1972'de fırlatılan Sovyet uzay aracı kontrolsüz şekilde Dünya'ya düşecek

1970'lerde Venüs'e inmesi planlanan Sovyet döneminden kalma bir uzay aracının yakında kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya geri düşmesi bekleniyor.

Uzay enkazını takip eden uzmanlara göre, yarım tonluk metal kütlesinin nereye düşeceğini ya da ne kadarının yeniden girişten kurtulacağını bilmek için henüz çok erken. Hollandalı bilim insanı Marco Langbroek, başarısız uzay aracının 10 Mayıs civarında yeniden giriş yapacağını tahmin ediyor.

Sağlam kalması halinde 242 kilometre/saat hızla çarpacağını tahmin ediyor. The Guardian'ın haberine göre Langbroek, “Risksiz olmasa da çok endişelenmemeliyiz” dedi.

Cisim nispeten küçük ve parçalanmasa bile, riskin, her yıl birkaç tane gerçekleşen rastgele bir göktaşı düşüşüne benzediğini söyleyen Langbroek, "Hayatınız boyunca yıldırım çarpma riskiniz daha yüksektir” diye konuştu.

Uzay aracının gerçekten birine ya da bir şeye çarpma ihtimalinin düşük olduğunu belirten Langbroek, “Ancak tamamen dışlanamaz” diye ekledi.

ROKET ARIZASI NEDENİYLE YÖRÜNGEDEN ÇIKAMADI

Sovyetler Birliği, Kosmos 482 olarak bilinen uzay aracını 1972 yılında bir dizi Venüs görevinden biri olarak fırlatmıştı. Ancak bir roket arızası nedeniyle Dünya yörüngesinden hiç çıkamadı.

Büyük bir kısmı 10 yıl içinde yerle bir oldu. Ancak Langbroek ve diğerleri iniş kapsülünün kendisinin son 53 yıldır oldukça eliptik bir yörüngede dünyanın etrafında döndüğüne ve irtifasının giderek düştüğüne inanıyor.

Uzmanlar paraşüt sisteminin bu kadar yıl sonra çalışacağından şüphe duyuyor. Isı kalkanı da yörüngede bu kadar uzun süre kaldıktan sonra tehlikeye girebilir.

"ISI KALKANI DAYANIRSA YENİDEN GİRECEK"

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Jonathan McDowell, The Guardian'a yaptığı açıklamada, ısı kalkanının arızalanmasının daha iyi olacağını, bunun da uzay aracının atmosferdeki dalışı sırasında yanmasına neden olacağını söyledi. Ancak ısı kalkanı dayanırsa, sağlam bir şekilde yeniden girecek ve gökyüzünden düşen yarım tonluk bir metal nesneniz olacak.

NEREYE DÜŞECEK?

Uzay aracı 51,7 derece kuzey ve güney enlemleri arasında herhangi bir yere ya da Kanada'nın Alberta eyaletindeki Londra ve Edmonton kadar kuzeye, neredeyse Güney Amerika'nın Horn Burnu'na kadar girebilir. Ancak Langbroek, gezegenin büyük bir kısmı su olduğu için “Gerçekten de bir okyanusa düşme ihtimali yüksek” dedi.

2022 yılında Çin'e ait bir itici roket Dünya'ya kontrolsüz bir dönüş yapmış ve 2018 yılında Tiangong-1 uzay istasyonu kontrolsüz bir yeniden girişin ardından Güney Pasifik üzerinde Dünya atmosferine yeniden girmişti.