 1986 yılında patlamıştı: NASA, Challenger enkazının keşfini doğruladı - Son Dakika Teknoloji Haberleri | NTV Haber

1986 yılında patlamıştı: NASA, Challenger enkazının keşfini doğruladı

1986'da fırlatıldıktan kısa süre sonra patlayan uzay gemisi Challenger'ın bir parçası Florida kıyılarında bulundu.

1986 yılında patlamıştı: NASA, Challenger enkazının keşfini doğruladı

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 Perşembe günü yaptığı açıklamada, uzay mekiği Challenger'ın bir bölümünün Florida kıyılarında bulunduğunu doğruladı.

Bulunan enkazın talihsiz uzay aracına ait şimdiye kadarkilerin en büyüğü olduğuna inanılıyor.

Son enkaz ise, 1996 yılında bulunmuştu.

Challenger, Ocak 1986'da havalandıktan kısa bir süre sonra patladı ve gemideki herkesi öldürdü.

NASA, "Bermuda Şeytan Üçgeni" ile ilgili bir belgesel üzerinde çalışan TV ekibinin Mart ayında Cape Canaveral yakınlarındaki deniz tabanında enkazla karşılaştığını açıkladı.

Görüntüler, yönetici Michael Ciannilli'ye gösterildi.

Ciannilli,  AP'ye verdiği demeçte, "Kalbim hızla çarpmaya başladı. Bunu söylemeliyim, bu beni 1986'ya ve bir ulus olarak hepimizin başından geçenlere geri götürdü" dedi.

KALKIŞTAN HEMEN SONRA PATLADI

1986 yılında patlamıştı: NASA, Challenger enkazının keşfini doğruladı - 1

Challenger'ın 28 Ocak 1986'daki lansmanı ABD genelinde canlı olarak yayınlandı. Kalkıştan sadece 73 saniye sonra uzay aracı patladı.

Challenger'dan bir sol yan panel, 2003 yılında parçalanan mekik Columbia'nın bir parçasıyla Kennedy Merkezi ziyaretçi kompleksinde sergileniyor.

Enkazın geri kalanı Cape Canaveral'daki bir siloya gömüldü.

ABD hükümeti, mekik enkazının yasal olarak sahibi ve yeni keşfedilen parça, NASA onunla ne yapacağını bulana kadar okyanus tabanında kalacak.

AP'ye konuşan Ciannilli , "Ne yaparsak yapalım, mürettebatın mirası için doğru olanı yaptığımızdan emin olmak istiyoruz" dedi.

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