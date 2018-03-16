20 saat cep telefonuna bakan kadın ölümden döndü

Çin'de göçmen işçi olduğu belirtilen 47 yaşındaki kadın tren yolculuğu boyunca, 20 saat, cep telefonuna baktı. Beyninde oluşan kan pıhtıları nedeniyle ölüm tehlikesi atlatan kadın üç saatlik ameliyata alındı ve doktorların müdahalesiyle sağlığını tekrar kazandı.

İngiliz basınının haberine göre, ismi belirtilmeyen kadın, , Çin'in Henan eyaletinden güney şehri Guangzhou'ya giden yaklaşık 20 saatlik tren yolcuğunda elini telefondan ayırmadı.

Trenden indiğinde konuşma ve hareket zorluğu yaşayan kadın elini, kolunu ve bacaklarını dahi hareket ettirmekte güçlük çekiyordu.

Guangzhou'daki Jinan Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alınan kadın, doktoru Meng Heng'in açıklamasına göre hemen ameliyata alınmamış olsaydı hayatını kaybedebilirdi.

Heng, trenin kalabalık olması nedeniyle kadının sürekli vücudunun bir tarafına doğru eğilip ağırlığını da aynı yöne verdiğini ifade ederek "Trende dolanıp hareket etmemiş. Onun yerine yan yatıp başını da sağa yatırarak sürekli telefonuna bakmış. Bu pozisyonda çok uzun süre durduğu için damarlarında basınç oluştuğu sonucuna vardık" dedi.

Öte yandan, gençler arasında kan pıhtılaşmasının yaygınlaşmasına dikkat çeken Doktor Meng, cep telefonu kullanırken aynı pozisyonda çok uzun süre durulmaması gerektiğini ifade etti.

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