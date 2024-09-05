200 litre suyu temizleyebiliyorlar: Kabuklu deniz canlıları kıyılara yeniden kazandırılacak!

Bir yaban hayatı projesi, kabuklu deniz hayvanlarını Doğu Yorkshire kıyılarına yeniden kazandırmak için Avrupa Yerli istiridyesi üzerinde yeni bir teknik kullanıyor. Proje kapsamında uzmanlar, aşırı avlanma, hastalıklar ve su kalitesinin düşmesi gibi sebeplerle yok olan türü yeniden döndürmeyi hedefliyorlar.

200 litre suyu temizleyebiliyorlar: Kabuklu deniz canlıları kıyılara yeniden kazandırılacak!
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Bir yaban hayatı projesi, kabuklu deniz hayvanlarını Doğu Yorkshire kıyılarına yeniden kazandırmak için yeni bir teknik kullanılmaya başlandı.

Yorkshire ve Lincolnshire yaban hayatı vakıfları ile açık deniz rüzgar şirketi Orsted arasındaki bir iş birliği olan Wilder Humber, önümüzdeki beş yıl içinde 500 bin yerli Avrupa yassı istiridyesini Humber Halici'ne yeniden kazandırmayı hedefliyor.

BİR ZAMANLAR GEMİCİLİK İÇİN TEHLİKEYDİ

Kurum tarafından, istiridye larvalarının deniz tarağı kabuklarıyla dolu bir tanka yerleştirildiği yeni bir yöntem test ediliyor.

Larvalar kabuklara tutunuyor ve daha sonra Humber'a bırakılmadan önce büyümeleri için Spurn Point'teki bir istiridye yuvasına aktarılıyor.

Wilder Humber, halicin bir zamanlar gemicilik için tehlike olarak listelenecek kadar büyük, gelişen bir istiridye resifine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Aşırı avlanma, hastalıklar ve su kalitesinin düşmesi bu türün azalmasına neden oldu.

200 LİTRE SUYU TEMİZLEYEBİLİYORLAR

İstiridyeler kirlilikle mücadelenin bir yolu olarak kullanılıyor. Tek bir yetişkin istiridye günde 200 litre suyu filtreleyip temizleyebiliyor.

İstiridye yatakları oluştuğunda suyun temizlenmesinin yanı sıra diğer deniz canlılarına da yaşam alanı sağlayacak.

"ÇIĞIR AÇAN PROJE"

Larvaları tedarik eden The Oyster Restoration Company'nin CEO'su Doktor Nik Sachlikidis, "çığır açan projenin" İngiltere'de türünün ilk örneği olduğunu "Biyolojik çeşitliliği önemli ölçüde artıracak ölçeklenebilir kara ve deniz konuşlandırmasına doğru önemli bir adım atıyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Sachlikidis, sözlerine "Yerli istiridyelerin deniz ekolojisine olan olumlu etkisi çok derindir ve birlikte, gelecekte daha sağlıklı ve dayanıklı bir çevre sağlamak için daha fazla yerli istiridye restorasyon projesinin önünü açıyoruz." diye devam etti. 

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