200 MP'lik telefondan yeni fotoğraf sızdı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, geçen yıl ISOCELL HP1 adında bir kamera sensörü tanıtmıştı. Samsung'un tanıttığı bu sensör 200 megapiksellik görüntü kalitesine sahipti.



Motorola'nın bu sensörü kullanarak Frontier'i üreteceği iddia edilmişti. Sızan fotoğrafta kamera bloğunun yanında 200MP HP1 OIS f/2.2 kazıması görülüyor.

Ana kameranın yanısıra fotoğrafta iki kamera daha bulunuyor. Bu lenslerin de 50 MP ve 12 MP çözünürlükte olması bekleniyor. Cihazda ön kamera olarak 60 MP'lik bir sensörün kullanılacağı da iddialar arasında.

Frointier'in ayrıca 6.67 inçlik 144 Hz'lik kavisli bir ekrana sahip olacağı öne sürülmüştü. Cihazda Snapdragon Gen 1 Plus işlemci seti ve 8/12 GB RAM seçeneği olması bekleniyor. 4 bin 500 mAh'lık bataryanın 125W'lik hızlı şarj desteğiyle geleceği söylentiler arasında. Cihazın kablosuz şarj desteği ise 30W ve 50W arasında olacak.



DİĞER FİRMALAR DA HAZIRLANIYOR



Motorola'nın kullanacağı sensörün halihazırda üreticisi Samsung. Güney Koreli devin gelecek yıl tanıtılması beklenen Galaxy S23 ailesinin Ultra modelinde 200MP'lik kamerayı kullanacağı tahmin ediliyor.



Bir diğer akıllı telefon üreticisi Xiaomi de 200MP'lik savaşta yerini alacak. Çinli şirketin 2022'in ikinci yarısında telefonu tanıtacağı belirtildi.

