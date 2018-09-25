Uluslararası profesyonel danışmanlık şirketi Accenture, 15 ülkede 19'u aşkın sektörde, yıllık 1 milyar dolar ve üstü gelir elde eden şirketlerin 4.600 karar verici siber güvenlik sorumlusu ile görüşerek "2018 Siber Dayanıklılık Raporu"nu açıkladı. Rapor bir taraftan siber saldırıların arttığını ortaya koyarken, diğer taraftan kurumların artık bu saldırılara karşı daha güçlü olduğunu da göz önüne çıkarıyor.



ÖNLENEBİLEN SİBER SALDIRILAR ARTIYOR



Accenture'ın raporuna göre özel kurumlar yılda en az 30 adet siber güvenlik tehdidine maruz kalıyor ama bu siber saldırıların yüzde 87'sini de önleyebiliyor. 2017 yılındaki araştırmada ise saldırıların yüzde 70'inin önlendiği sonucu çıkmıştı.



Accenture Security Türkiye Yönetici Ortağı Uğur Karakaya

Raporun tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Accenture Security Türkiye Yönetici Ortağı Uğur Karakaya geçtiğimiz dönemde güvenlik alanında yapılan yatırımların karşılıklarının alınmaya başladığını söyledi. Karakaya, şöyle devam etti:



"Hedefli siber saldırı sayısı geçen seneye göre iki katına çıkmasına rağmen, kurumlar siber dayanıklılıklarını güçlendirmekte ve yoğun baskı altında daha iyi performans göstermekteler. Bununla birlikte yapılması gereken daha çok iş var. Siber dayanıklılığın faydalarından tam anlamıyla yararlanabilmek için, yatırım kapasitesini de kullanarak kazanılan bu ivmenin üzerine bir şeyler ekleme zamanı geldi.



Eğer kurumlar güvenlik önlemlerini aşan saldırıları daha da azaltmak istiyorlarsa yatırım kapasitelerini artırarak - akıllı güvenlik yatırımları yapmayı öncelikli hale getirmeliler. Yatırım yapmaya devam eden ve yeni teknolojileri benimseyen şirketler için sürdürülebilir bir siber dayanıklılık önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde gerçekleşebilir. Bu oldukça ümit verici bir öngörü. Accenture’ın araştırması, kurum liderlerinin siber saldırılara karşı sadece açıklarını kapatmalarına değil aynı zamanda kurumlarını dönüşüme sokup, güvenlik konusunu kurumun kültürüne işlemelerine de yardımcı olabilecek beş adımı ortaya koyuyor " dedi.