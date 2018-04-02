2018 yılında çıkması beklenen telefonlar

2018 yılında ortaya çıkacak olan akıllı telefonlar arasında her markanın piyasaya damga vurmak istediği özel amiral gemilerini ele aldık.

APPLE iPHONE XS & iPHONE X PLUS & iPHONE SE 2



Apple 3 farklı modelini bu yaz tanıtacak. Bu modellerin isimleri konusunda birçok söylenti olsa da tahminlerimize göre bunlar; iPhone Xs, iPhone X Plus ve iPhone SE 2 olacaklar.



Son haftalarda ortaya atılan söylentilerde 6.8 inç ve 6.5 inçlik OLED ekranlı 2 model ve 6.1 inç LCD ekranlı giriş seviyesi bir model 2018 yılında karşımıza çıkacak. En son gelen sızıntı ile iPhone X Plus'a ait bir ekran malzemesi bu ekran boyutlarını doğrular nitelikteydi.



Apple bu 3 yeni modeli ile iPhone X'de ulaşamadığı yüksek satış rakamlarına ulaşabilecek mi? Fiyat politikası bu konuda iPhone X'de olduğu gibi çok büyük etken olacak gibi duruyor.

ONEPLUS 6



Bir zamanlar sadece geekler tarafından bilinen bu telefon şirketi akıllı telefon dünyasında artık şüphesiz çok daha popüler. Ancak OnePlus amiral gemileri tüm bu övgüleri hakediyorlar.



Markanın ilk kez "amiral gemisi" olarak pazarlayacağı OnePlus 6 modeli telefon pazarının sunabileceği ve daha düşük bir fiyata sahip olup en iyi performansı gösteren premium akıllı telefonların en yeni serilerinden biri olacak. Uzun zamandır akıllı telefon meraklıları tarafından merakla beklenen ve internette en çok aratılan telefon özelliğine sahip OnePlus 6 gerçekten özellikleri ile beklenmeye değer duruyor.



iPhone X benzeri bir yüz tanıma sistemi, 19:9 çentikli dev ekranı ve efsanevi Snapdragon 845 işlemcisi ile oldukça göz alıcı bir telefon bizleri bekliyor diyebiliriz.



XİAOMİ Mİ 7



Xiaomi'nin Mi 5 ve Mi 6 ile yakaladığı inanılmaz sayıdaki seven kitlesi yeni modeli merakla bekliyor. Yaklaşan amiral gemisi Mi 7 ise düşük fiyat ve rakipleriyle aynı donanımı sunarak onları alt etmeye hazırlanıyor. Telefonun Mart-Nisan ayları arasında tanıtılmasını bekliyoruz.



Mi Mix 2S'nin 27 Mart'ta tanıtılacağını zaten biliyoruz. Ancak çoğu Xiaomi Mi6 kullanıcısı üstün özelliklerine rağmen Mi Mix 2S yerine Mi 7'nin tanıtımını bekliyor.



Tanıtılan Galaxy S9 gibi popüler amiral gemileri standart ekran arkasında parmak izi tarayıcısına sahipler. Xiaomi Mi7 modelinde ise ekran altı parmak izi tarayıcısının kullanılması bekleniyor.



Xiaomi'nin ilk kez yapacağı diğer şey ise bu modeli ile muhtemelen kablosuz şarj desteği vermesi olacak. Bu arada Mi7 tam HD (2160x1080) çözünürlüğe sahip bir 18:9 ekrana sahip olacak ilk Xiaomi telefonu olarak karşımıza gelecek.



Qualcomm Snapdragon 845'i çalıştırması muhtemel telefonun temel modellerde 6GB RAM ve 64 GB depolama özelliği bulunacak.

NOKIA 10



Kabataslak olarak tanımlansalar da yeni bir dedikodu daha Nokia'nın bir amiral gemisi üzerinde ortaya çıktı. Beşli kamera kurulumu ile ortaya çıkan Nokia 10'un 2018 yılında ortaya çıkacağı iddia edildi.



Nokia 10, IFA 2018'de (31 Ağustos'tan itibaren) beş lensli bir ana kamera ve içinde Snapdragon 845 işlemcisi ile piyasaya sürülebilir. Evet yanlış duymadınız tam tamına beş lense sahip enteresan bir kamera kurulumu ile Nokia 10 bu yıl tanıtılacak.

SAMSUNG GALAXY NOTE 9



2017 Ağustos ayında geliştirilmesine başlanan ve "Crown" kod adı verilen Samsung Galaxy Note 9 halen geliştiriliyor. Kod adının anlamı gibi tanıtıldığında gerçekten de en iyi Android akıllı telefonun tacını çalabilir. Samsung Galaxy Note 9'da ekran altı parmak izi tarayıcısı gibi üstün teknolojilerin olması bekleniyor.



Daha da önemlisi Note 9, Samsung'un kamera ve sensörlerin de yerleşik olduğu bir ön cepheyi denediğini öne süren patentleriyle birlikte, gerçekten tam çerçevesiz bir ekran sunan ilk telefon olabilir.

Kaynak: cepkolik.com