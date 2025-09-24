2019'da tespit edilen sinyal başka bir evrende mi geldi?

Bilim insanları, 2019 yılında LIGO ve Virgo dedektörleriyle alışılmışın dışında bir kütle çekim dalgası sinyali yakaladı. “GW190521” adı verilen bu sinyal, kara delik birleşmelerinde görülen uzun ve yükselen dalgaların aksine, yalnızca saniyenin onda biri kadar sürdü.

Çin Bilimler Akademisi Üniversitesi’nden Dr. Qi Lai ve ekibine göre bu olağan dışı sinyal, çöken bir solucan deliğinin yankısı olabilir.

Araştırmacılar, iki kara deliğin çarpışmasının evrenler arasında geçici bir tünel açmış olabileceğini, sinyalin de buradan geçerek Dünya’ya ulaşmış olabileceğini savunuyor.

Bilim insanları sinyalin hem standart kara delik çarpışması hem de solucan deliği modeliyle uyumunu test etti. Sonuçlar, klasik çarpışma senaryosunun verilere biraz daha iyi uyduğunu gösterdi. Ancak solucan deliği ihtimali tamamen dışlanmadı.

Uzmanlara göre, bu teori doğrulanırsa hem solucan deliklerinin varlığı kanıtlanacak hem de bilim insanları ilk kez paralel evrenlere dair doğrudan ipuçları elde etmiş olacak.