2020 'Steam Yaz İndirimleri' başladı (Steam yaz indirimi ne zaman bitecek?)

Popüler oyun platformu Steam’in 'Yaz İndirimleri'nin başlayacağı tarih netlik kazanmaya başladı. Steam bünyesinde 30 bini aşkın oyun bulunuyor. 2020 'Steam Yaz İndirimleri' kapsamında yüzlerce oyunun indirime girmesi bekleniyor. Peki Steam Yaz İndirimleri 2020 ne zaman başlayacak ve tam olarak kaç gün sürecek?

25.06.2020 - 13:21

2020 'Steam Yaz İndirimleri' başladı (Steam yaz indirimi ne zaman bitecek?)

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Dünyanın en büyük oyun platformu olan Steam kullanıcılarının merakla beklediği tarih netlik kazanmaya başladı 
  
Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, 2020 Steam Yaz İndirimleri 25 Haziran'da başlayacağı açıklandı.  
  
İndirimlerin 9 Temmuz itibarıyla sona ermesi bekleniyor. Başka bir deyişle Steam Yaz İndirimleri her yıl olduğu gibi 2 hafta boyunca devam edecek. 
  
Steam'in Yaz İndirimleri kapsamında kimi oyunlarda yüzde 90'a varan indirime gitmesi bekleniyor. 
  
GTA V, PUBG, Euro Truck Simulator 2, Witcher 3, Dark Souls III,  Resident Evil 2-3 gibi popüler yapımların da kampanyaya dahil edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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