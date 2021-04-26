2021 Steam indirimleri ne zaman başlıyor? (Altın Hafta için tarih ve saat belli oldu)

Steam'in yeni kampanyası Golden Week Sale (Altın Hafta İndirimi) için tarih ve saat verildi.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan platform yeni indirimini Japonya'daki tatil dönemine genk getiriyor.

Milyonlarca oyuncu Steam indirimlerinin tarihini ve indirime girecek oyunları merak ediyor.

İŞTE STEAM İNDİRİM TARİHLERİ

Steam'in yeni kampanyası Altın Hafta İndirimleri 29 Nisan - 6 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. İndirimler Türkiye saati ile 20.00'de baişayacak.

Steam indirimleri kapsamında birçok oyun ücretsiz sunuluyor. Ayrıca çok daha fazla sayıda oldukça büyük indirime giriyor.

Ancak hangi oyunların fiyatının düşeceği bilinmiyor. Öte yandan Steam'den yapılan açıklamada oyunculara yüzde 90'a varan indirim sözü verildi.

Steam bir önceki Altın Hafta İndirimlerini 30 Nisan ile 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapmıştı. Monster Hunter World, Dark Souls 3, Resident Evil 2 Remake, Dark Souls 2, Devil May Cry 5'in yanı sıra Japon stüdyoları tarafından geliştirilen birçok oyunda ciddi fiyat indirimine gitmişti. Bu yıl da benzer şekilde, Japonya merkezli oyunlara ek olarak dünya çapında popülerliğini koruyan oyunlarda da fiyatların düşmesi bekleniyor.

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