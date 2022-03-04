2022 Kış Paralimpik Oyunları açılışı Google'da doodle oldu (Kış Paralimpik Oyunları ne zaman başlıyor?)

Özel günlerde doodle tasarlayan arama motoru Google, 2022 Kış Paralimpik Oyunları'nı hazırladığı animasyon ile hatırlattı.

Çin'in ev sahibi olacağı organizasyonda alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye körling dallarında 78 yarış yapılacak.



2022 KIŞ PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN?



2022 Kış Paralimpik Oyunları 4-13 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Bu sene Kış Olimpiyatları, Çin'in başkenti Pekin'de 80 bin kişi kapasiteli Ulusal Pekin Stadı'nda düzenlenecek.

İlk kez 1976'da düzenlenen Paralimpik Kış Oyunları'nda şimdiye kadar Almanya, 137 altın, 121 gümüş ve 106 bronz olmak üzere toplam 364 madalya kazandı. Almanya'yı 330 madalyayla Norveç, 313 madalyayla ABD takip ediyor.

