2023 yılında akıllı telefon pazarını şekillendirecek mobil görüntüleme trendleri

Sınıfının en iyisi akıllı telefonlar günümüzde artık sadece klasik amiral gemisi yetenekleriyle değil, aynı zamanda her defasında mükemmel fotoğraf karesini veya videoyu sağlama konusundaki kapasiteleriyle de ölçülüyor. Görüntüleme, uzun zaman önce tüketicilerin akıllı telefon satın alma kriterlerinde önemli bir kalem haline geldi.

2023 yılı, akıllı telefon görüntüleme teknolojileri alanında önemli trendlerin öne çıkacağı bir yıl olacak. Akıllı telefon dünyasına profesyonel fotoğraf standartlarını getirmek için gerçekleştirdikleri iş birliği kapsamında üç yıldır optik, donanım ve yazılım alanlarında önemli buluşlara imza atan vivo ve ZEISS, bu yıl beklenen yeni mobil görüntüleme trendlerine ve kullanıcıların seçimlerini yaparken dikkat etmeleri gereken özelliklere dikkat çekiyor:



DÜŞÜK IŞIK KOŞULLARINDA BİLE MÜKEMMEL ÇEKİMLER



Akıllı telefon kameraları için düşük ışık koşullarında mükemmel çekimler yapmak zor bir konu olsa da, son yıllarda kaydedilen önemli ilerlemelerle bu alanda başarı daha mümkün hale geldi. 1 inç sensörlü görüntüleme sistemleri, bugün zorlu aydınlatma koşullarında bile etkileyici sonuçlar veriyor. Sensöre daha fazla ışık getirmeye yardımcı olan ve gelişmiş bir sinyal-gürültü oranına yol açan 1 inç boyutundaki sensörler, sektörde ezberleri bozuyor. vivo ve ZEISS, 2023 yılında öne çıkacak özelliklerden biri olan bu sensörlerin mobil görüntülemede çıtayı tamamen yeni bir seviyeye yükselteceğini öngörüyor.



Öte yandan sektörde yıllardır daha büyük ve daha fazla mercek elementlerine yönelik bir eğilim gördüklerini anlatan ZEISS Tüketici Ürünleri Kıdemli Akıllı Telefon Teknoloji Müdürü Oliver Schindelbeck, günümüzde artık mümkün olan en iyi görüntü kalitesini elde etmek için plastik mercek elemanları kullanmanın yeterli olmadığını vurguluyor. Artık profesyonel fotoğrafçılık ekipmanlarına benzer cam mercek elementlerini dahil etmenin yaygınlaştığını kaydeden Schindelbeck, üst düzey cam malzemeyi üst düzey plastiklerle birleştirerek genel görüntü kalitesini iyileştirdiklerini ve hayalet çözünürlüklü görüntüler, başı boş ışık ve renk sapmaları gibi istenmeyen efektleri önemli ölçüde azalttıklarını belirtiyor.

