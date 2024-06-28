2023'te 19 seçimde müdahalesi ortaya çıktı: Yapay zeka seçimleri etkiler mi?

Yapay zeka seçmenlerin siyasi tercihine etki edip bir ülkenin kaderinin belirlenmesinde rol oynayabilir mi?



İngiltere'deki Alan Turing Enstitüsü araştırmacıları yapay zekanın siyasete olabilecek etkisini masaya yatırdı.



Yapılan araştırmaya göre yapay zeka ve onunla birlikte gelen sahte görüntüler üretilen deepfake teknolojisi seçim sonuçlarını etkileyebiliyor.

Ancak henüz bu etki kısıtlı seviyede.



Araştırmaya göre 2023'ten bugüne yapılan 112 ulusal seçimin yalnızca 19'unda yapay zeka müdahalesi olduğu ortaya çıktı.

"SANDIĞI ETKİLEYECEK BOYUTTA DEĞİL"

Alan Turing Enstitüsü araştırmacısı Sam Stockwell bu müdahalelerin sandıktan çıkan sonuçları etkileyecek boyutta olmadığını söylüyor.



Stockwell, "Şu an yapay zekanın seçimlere etkisi ve yapabileceği manipülasyonlar hakkında bir endişe var. Neyse ki yaptığımız araştırmada şu ana kadar sandık sonuçlarını etkileyebilecek bir müdahaleye rastlamadık." dedi.



Oxford Üniversitesinden Sandra Wachter ise teknolojinin insanoğlunu tanımada oldukça ilerlediğine dikkat çekerken, "Algoritmalar neyi sevip neyi sevmediğinizi sizin internetteki hareketlerinizden öğrenebiliyor. Sizden öğrendiği bu gerçekliğe uygun içerikleri karşınıza çıkarıyor. Böylelikle siz de internette kendinizi, sizinle aynı düşünen insanlarla birlikte bir yankı odasında buluyorsunuz. Ve bunun farkında bile olmuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"DEEPFAKE RİSK TEŞKİL EDİYOR"



Teknoloji güvenliği firması sahibi Rich Turner deepfake'le yaratılan sahte görüntü ve seslerin gün geçtikçe daha kolay üretiliyor hale gelmesinin de insanlık için risk teşkil ettiğini söylüyor.



Turner, "Deepfake'le sesimin bir kopyasını yaratmak için gazeteden bir metin okumam yeterli oluyor. Yani herhangi biri internetteki bir videomdan ya da kısa bir ses kaydımdan, sıradan bir insanın gerçeğiyle ayırt edemeyeceği konuşmalar üretebilir. Bana istediğini söyletebilir. Biraz daha zor olsa da aynısı video için de yapılabilir." dedi.