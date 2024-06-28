2023'te 19 seçimde müdahalesi ortaya çıktı: Yapay zeka seçimleri etkiler mi?

Yapay zeka insan yaşamını getirdiği kolaylıklar yanı sıra pek çok alanda riskler de barındırıyor. Gelecekte bu riskleri en az indirmek ve gerçekle sahte olanı ayırt etmek çok daha zor olacak. Uzmanlar bu durumun ülkelerin siyasi geleceğini tehdit edebileceğini, iktidarları şekillendirmede rol oynayabileceğini söylüyor.

2023'te 19 seçimde müdahalesi ortaya çıktı: Yapay zeka seçimleri etkiler mi?

Yapay zeka seçmenlerin siyasi tercihine etki edip bir ülkenin kaderinin belirlenmesinde rol oynayabilir mi?

'deki Alan Turing Enstitüsü araştırmacıları yapay zekanın siyasete olabilecek etkisini masaya yatırdı. 

Yapılan araştırmaya göre ve onunla birlikte gelen sahte görüntüler üretilen deepfake teknolojisi seçim sonuçlarını etkileyebiliyor.
Ancak henüz bu etki kısıtlı seviyede. 

Araştırmaya göre 2023'ten bugüne yapılan 112 ulusal seçimin yalnızca 19'unda yapay zeka müdahalesi olduğu ortaya çıktı. 

"SANDIĞI ETKİLEYECEK BOYUTTA DEĞİL"

Alan Turing Enstitüsü araştırmacısı Sam Stockwell bu müdahalelerin sandıktan çıkan sonuçları etkileyecek boyutta olmadığını söylüyor. 

Stockwell, "Şu an yapay zekanın seçimlere etkisi ve yapabileceği manipülasyonlar hakkında bir endişe var. Neyse ki yaptığımız araştırmada şu ana kadar sandık sonuçlarını etkileyebilecek bir müdahaleye rastlamadık." dedi. 

Oxford Üniversitesinden Sandra Wachter ise teknolojinin insanoğlunu tanımada oldukça ilerlediğine dikkat çekerken, "Algoritmalar neyi sevip neyi sevmediğinizi sizin internetteki hareketlerinizden öğrenebiliyor. Sizden öğrendiği bu gerçekliğe uygun içerikleri karşınıza çıkarıyor. Böylelikle siz de internette kendinizi, sizinle aynı düşünen insanlarla birlikte bir yankı odasında buluyorsunuz. Ve bunun farkında bile olmuyorsunuz." ifadelerini kullandı. 

"DEEPFAKE RİSK TEŞKİL EDİYOR"

güvenliği firması sahibi Rich Turner deepfake'le yaratılan sahte görüntü ve seslerin gün geçtikçe daha kolay üretiliyor hale gelmesinin de insanlık için risk teşkil ettiğini söylüyor.

Turner, "Deepfake'le sesimin bir kopyasını yaratmak için gazeteden bir metin okumam yeterli oluyor. Yani herhangi biri internetteki bir videomdan ya da kısa bir ses kaydımdan, sıradan bir insanın gerçeğiyle ayırt edemeyeceği konuşmalar üretebilir. Bana istediğini söyletebilir. Biraz daha zor olsa da aynısı video için de yapılabilir." dedi. 

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DEEPFAKE VİDEOLAR HİNDİSTAN'DA TARTIŞMA YARATTI

Hindistan'daki genel seçimlerde ülkenin ünlü aktörlerinin Başbakan Narendra Modi'yi eleştirirken görüldüğü deepfake videolar ülkede dolaşıma sokuldu.

Bu tarz durumların yaşanmasının önüne geçilebilmesi için gerçek içerikle yapay zeka ile üretilmiş içeriğin ayrımına yönelik mekanizmalar olması gerektiğine dikkat çekiliyor. Ancak şu an için bu tarz bir mekanizma yok.

AVRUPA BİRLİĞİ YASASINI ONAYLADI

Yapay zeka regülasyonuyla ilgili en önemli adımlardan biri geçen yıl Avrupa Birliği tarafından atıldı. Birlik dünyadaki ilk yapay zeka yasasını onayladı. 

Gelecek yıl yürürlüğe girmesi beklenen yasaya göre, yapay zeka sistemleri topluma zarar verme ihtimaline göre risk temelli bir yaklaşımla düzenlenecek.

Yüksek riskli yapay zeka sistemlerine daha katı kurallar getirilecek. Yapay zekayı basit yazılım sistemlerinden ayıracak açık kriterler belirlenecek.

Yapay zekanın, hiçbir durumda üye ülkelerin ulusal güvenlik konusundaki yeterliliklerini veya bu alanda görevlendirilen herhangi bir kuruluşu etkilememesi sağlanacak.

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