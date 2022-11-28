2023’ün trend perde modası ve teknolojileri

İç mekanlarda dekorasyon yaparken artık teknoloji ve şıklığın bir arada olması öne çıkıyor. Perdeler ise iç mekanların en önemli unsurları arasında yer alıyor. Alanında 28 yıllık tecrübeye sahip Decorhouse Perde, her tarzdaki iç mekanlara mimari çözümler üretirken, klasik ve modern tasarımları teknolojiyle de buluşturuyor.

Sesli komutla açılıp kapanan perdelerden, akıllı ev sistemlerine ve evcil hayvan sahiplerine özel ürünlere kadar geniş ürün yelpazesiyle ev, işyeri, hastane, tiyatro sahneleri ve kurumlara ileri düzeyde çözüm hizmetleri veriyor.



Ev dekorasyonunda son teknoloji ürünleri kullanmayı sevenlere kendilerini ayrıcalıklı hissetmeleri için tasarlanan akıllı perde modellerinden bahseden Decorhouse Perde Kurucusu ve Perde Modacısı Ferhat Yakışıklı, “Klasik, fantezi, avangard, spor, fon ve duvar kağıtları ve bu tasarımları en doğru perde tasarımlarıyla buluşturarak, müşterilerimizin yaşam alanlarına güzellik katmak için her geçen gün daha farklı modeller üretmeye devam ediyoruz. Perde bir cam örtüsü değil, modanın içinde bir süjedir. Bir perde modacısı olarak evin dekorasyonu için bütünsel bir çalışma yapmak gerektiğine inanıyorum” dedi.



ÜNLÜ İSİMLERİN TERCİHİ AKILLI PERDE SİSTEMLERİ



Akıllı ev sistemlerine entegre edilen teknolojiler de kullandıklarını söyleyen Ferhat Yakışıklı, sözlerine şöyle devam etti:

"Örneğin telefonunuza indireceğiniz özel bir uygulamayla perdelerinizi oradan kontrol edebilirsiniz. Evinizin güneş aldığı zaman dilimlerinde otomatik olarak açılarak ısıdan faydalanılmasını, evde değilken bile sağlamanız mümkün. Bu sistemi, her odaya bir zaman senaryosu dahilinde algoritma oluşturup çalıştırabiliyoruz. Kumandayla kontrol edilen motorlu perdeler de çok kullanışlı oldukları için tercih ediliyor. Üstelik perdeleri sesli komut sistemiyle açıp kapatmak mümkün. Bazı evlerde çocukların 'Açıl susam açıl' diyerek perdeleri oyun haline getirdiğini görüyoruz ama bu özellik istenildiğinde pasif hale de getirilebiliyor. Tüm bu örnekleri çok değerli sanatçılarımızın evlerine ve yaşam alanlarına da uyguladık. Yalnız Türkiye’de değil, yurt dışındaki önemli lokasyonlar için de perde tasarımları yaptık.”



EVCİL HAYVAN SAHİPLERİNE ‘BAŞINA HİÇBİR ŞEY GELMEYEN TÜL’



Evcil hayvanı olan müşterileri için ‘Başına hiçbir şey gelmeyen tül’ ürettiklerini belirten Ferhat Yakışıklı, “Decorhouse Perde olarak, evlerinde kedi, köpek besleyen müşterilerimizin tül perdelerine zaman zaman patili dostları zarar verebiliyor. Perdelere tırnakları takıldığı için sürekli olarak perde masrafı yapmak istemeyen müşterilerimiz bu konuya çözüm bulmaya çalışıyor. Biz de müşterilerimizin memnuniyetini her zaman ön planda tutarak 28 yıldır sektörde ayakta kalan bir marka olarak bu konuya çözüm bulduk. Başına hiçbir şey gelmeyen tül ürettik, patili dostlarınızın tırnağı takıldığında perdeye gelen zararı elinizde düzelterek eski haline getirebiliyorsunuz” şeklinde konuştu.