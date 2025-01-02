2024 Çin'in kayıtlara geçen en sıcak yılı oldu

Çin Meteoroloji İdaresi Çarşamba gecesi haber sitesinde yaptığı açıklamada, 2024 yılı için ortalama ulusal sıcaklığın 10.92 santigrat derece ile ortalamanın 1.03 derece üzerinde olduğunu ve 1961 yılında tam kayıtların başlamasından bu yana en sıcak yıl olduğunu söyledi.

Çin bu yıl Temmuz ayında gözlem tarihindeki en sıcak ayın yanı sıra en sıcak Ağustos ve en sıcak sonbaharı da yaşadı.



Birleşmiş Milletler yılsonu mesajında 2024 yılının dünya çapında kaydedilen en sıcak yıl olduğunu söylemişti.

2015 Paris iklim anlaşmaları, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin iki santigrat derece altında ve mümkünse 1.5 derece ile sınırlandırmayı amaçlıyordu.

Kasım ayında Dünya Meteoroloji Örgütü, Ocak-Eylül ortalama yüzey hava sıcaklığının 1850-1900 yılları arasında ölçülen sanayi öncesi ortalamanın 1.54 derece aşıldığını belirtmişti.