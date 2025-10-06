2025 Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu

DİĞER ÖDÜLLER SIRADA



Bu yılki Nobel takvimi kapsamında fizik ödülü Salı günü, kimya ödülü Çarşamba, edebiyat ödülü ise Perşembe günü açıklanacak. Nobel Barış Ödülü Cuma günü, Nobel Ekonomi Anma Ödülü ise 13 Ekim’de sahiplerini bulacak.



ÖDÜL TÖRENİ 10 ARALIK'TA



Kazananlar, Nobel’in kurucusu Alfred Nobel’in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık’ta düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak. 1896 yılında hayatını kaybeden Alfred Nobel, icat ettiği dinamitin yanı sıra kurduğu Nobel Ödülleri ile bilim ve barışa yaptığı katkılarla anılıyor.

NOBEL ÖDÜLLERİ HAKKINDA



İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.



Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.



Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi.



Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.



Ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti.



Ödül törenleri, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.