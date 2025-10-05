2026 Uzay Kongresi'nin ev sahibi Türkiye

Avustralya'nın Sydney kentinde "Sürdürülebilir Uzay: Dirençli Dünya" temasıyla düzenlenen 76. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2025), 99 ülkeden 7 bin 400 delegenin katılımıyla tamamlandı.

Kongre, Türkiye'nin gelecek yıl ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2026) bayrak devir teslimiyle sona erdi.

"Halk Günü" etkinliğinde katılımcılar, fuaye alanında yer alan sergileri gezerek, uzay temalı deneyimlere katılma imkanı buldu.

PROTOKOL İMZALANDI

Kapanış gününde Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) arasında ev sahipliği protokolü imzalandı.

Bayrak devir töreninin ardından Antalya'da IAC 2026'ya ev sahipliği yapacak Türkiye'nin uzay vizyonunu ile ev sahipliği hazırlıklarını anlatan tanıtım videosu gösterildi. İmza töreninde konuşan TUA Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı IAC 2026 Antalya için duyduğu gururu dile getirerek, "Bu sorumluluğu gurur ve kararlılıkla kabul ediyoruz. Önümüzde zorlu bir görev var ancak bunu küresel uzay topluluğuna hizmet etmek ve yüksek standartlar belirlemek için bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

Sydney'deki kongrede Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Uluslararası Uzay Federasyonu başkan yardımcılığı görevine seçilmişti.