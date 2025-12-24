2026’ya yaklaşırken yapay zeka şirketleri gaza bastı: İşte son güncelleme ve gelişmeler

2025’in son ayları, yapay zeka devlerinin yeni model sürümleri, geliştirmeler ve rekabet odaklı hamleleriyle son derece hareketli geçti.

Yeni yıla yaklaşılırken firmalar ürünlerini daha hızlı, güçlü ve pratik hale getirerek liderlik için mücadele ediyor.

GEMINI 3 PRO PİYASAYI SARSTI

Google’ın 9 Kasım'da Gemini 3 Pro’yu piyasaya sürmesi rekabeti ciddi anlamda kızıştırdı. Bu modelle birlikte ChatGPT’ten ciddi bir kullanıcı göçü olduğuna inanılıyor. Google birkaç ay önce üretken yapay zeka yarışının gerisinde gibi görünürken Gemini 3 Pro, ChatGPT ile sık kıyaslanan ve birçok kullanıcı açısından OpenAI’ı da geçen bir model haline geldi.

Bunun ardından şirket, aralık ayında yeni Gemini 3 Flash sürümünü piyasaya sürdü. Bu model daha hızlı cevap vermesi ve nispeten az maliyetli olmasıyla dikkat çekiyor. Üstelik artık Google arama deneyiminde varsayılan yapay zeka modeli olarak kullanılıyor.

Aynı zamanda Google’ın resmi blogu da Gemini 3’ün çok modlu (metin, görsel, ses gibi farklı alanlarda üretim yapma) yeteneklerine geçiş yaptığını doğruluyor.

Bunun yanı sıra üçüncü taraf kaynaklar, Google DeepMind’ın NotebookLM uygulamasında da yeni özellikler eklediğini, örneğin otomatik infografik üretimi ve sunum oluşturma gibi yeteneklerle kullanıcı deneyimini güçlendirdiğini bildiriyor.

Ayrıca bağımsız araştırma haberlerine göre Google DeepMind’ın GenCast isimli hava tahmin modeli gibi ufuk açıcı uygulamalar da gündemde.

OPENAI’IN CEVABI: GPT-5.1 VE GPT-5.2

Kasım ayında OpenAI’ın CEO’su Sam Altman bile Gemini 3 Pro’ya yönelik beğenisini sosyal medyadan sesli dile getirmişti. Ancak bu, rekabetin bittiği anlamına gelmiyordu.

12 Kasım’da OpenAI GPT-5.1’i piyasaya sürdü. Öte yandan 5.1 modeli, Gemini 3 Pro’nun basında ve sosyal medyada yarattığı rüzgarı yakalayamadı. Böylece kullanıcılar merakla 5.2 modelini beklemeye başladı.

OpenAI ise aralık ayında GPT-5.2 modelini tanıttı. Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, ChatGPT’nin yanıtlarını artık sıcaklık, coşku, başlık ve liste kullanımı ile emoji tercihi üzerinden düzenleyebiliyor. Her başlık altında “daha fazla”, “daha az” veya “varsayılan” seçenekleri yer alıyor. Bu yapı sayesinde kullanıcılar, ChatGPT’nin dilini kendi kullanım alışkanlıklarına göre ayarlayabiliyor. Daha resmi yanıt isteyen kullanıcılar sade bir tonu tercih ederken, daha samimi bir sohbet arayan kullanıcılar sıcaklık ve coşku seviyesini artırabiliyor.

ChatGPT’nin kullanıcılara dalkavukluk yapması, kullanıcılarla konuşma tarzının her yeni güncellemeyle birlikte değişmesi ciddi tartışma konusu olmuştu. Yeni güncelleme bu eleştirilere sesleniyor gibi görünüyor.

Yine bu ay duyurulan GPT-5.2 Codex versiyonu ise özellikle yazılımcılar ve güvenlik uzmanları için optimize edildi; uzun bağlamlı kod anlama, daha yüksek doğruluk ve geliştirilmiş siber güvenlik yetenekleri sunuyor.

CLAUDE OPUS 4.5 REKABETİ KIZIŞTIRIYOR

Alanın bir diğer önemli oyuncularından Anthropic de yapay zeka model portföyünü genişleterek Claude Opus 4.5 sürümünü yayınladı.

Yeni model, daha zeki ve verimli yapısıyla kod üretimi dahil çeşitli görevlerde önceki versiyonlara göre performans artışı vaat ediyor.

META VE DİĞERLERİ

Bu esnada Meta’nın da 2026’nın ilk yarısında “Mango” kod adlı yeni görüntü ve video üretim modelini sunmak üzere çalıştığı belirtiliyor. Wall Street Journal’a göre bu model, görsel üretim alanında rekabeti bir adım daha ileri taşımayı hedefliyor.

Diğer yandan, xAI da Grok 4.1 güncellemesini yıl sonuna sakladı. Ücretsiz ve premium fark etmeksizin herkesin erişebildiği yeni sürümün geçen ay duyurulmasıyla birlikte modelin duygu anlayışı, konuşma tutarlılığı ve daha iyi sonuç alma konusunda dikkat çekici bir sıçrama vaat ediliyor.

Şirket, Grok 4.1’i daha sezgisel, daha yaratıcı ve kullanıcıyla daha uyumlu bir kişiliğe sahip olacak şekilde güçlendirdiğini belirtiyor. Geniş ölçekli pekiştirmeli öğrenme altyapısıyla geliştirilen sürüm; empati kurma, niyet algılama ve uzun süreli konuşmalarda tutarlılık gibi alanlarda belirgin iyileştirmeler sunuyor. Ayrıca gerçek dünya sorgularında hataların üçte iki oranında azaltıldığı ifade ediliyor.