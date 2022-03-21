21 Mart Ekinoksu nedir? (21 Mart İlkbahar Ekinoksu hakkında bilmeniz gerekenler)

21 Mart ile birlikte gündüzler uzayıp geceler kısalırken, havalar da ısınmaya başlayacak.



21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

Güneş ışınlarının Ekvator'a öğle vakti dik açıyla düştüğü ve gölge boylarının sıfır olduğu 21 Mart'ta gün ve gece eşit uzunluktadır.

Kuzey Yarım Küre'de kışın bitimiyle ilkbahar mevsimi başlarken, Güney Yarım Küre'de ise yaz sona erer ve sonbahar mevsimi başlar.

Kuzey Yarım Küre'de 21 Haziran (En uzun gündüz, en kısa gece) tarihine kadar günler uzayıp geceler kısalırken, Güney Yarım Küre'de tam tersi gerçekleşir.

21 Mart Ekinoksu'ndan sonra güneşin doğduğu yer kuzeye doğru ilerler, ta ki Haziran gündönümünde kuzeydeki en yüksek noktasına ulaşana kadar.

Kuzey Kutbu'nda 6 aylık gündüz, Güney Kutbu'nda ise 6 ay sürecek gecenin başlangıç tarihidir.

21 MART AYNI ZAMANDA NEVRUZ

Yüzlerce toplulukta, farklı adlarla 5 bin yıldan bu yana kutlanan ''nevruz'', kültürel miras yoluyla günümüze kadar ulaşan, Türk dünyasının millet bağını güçlendiren en önemli bayramlardan biri olarak kabul ediliyor.



Dünyadaki birçok toplulukta farklı inanışlarda ve farklı isimler altında şenliklere konu olan dünyanın en eski bayramı ''Nevruz'', Avrasya'nın geniş coğrafyasında yaşayan halklarda baharın müjdecisi ve ''yeni gün'' olarak biliniyor.