23 tonluk uzay roketi parçası nereye düşecek? (Çin'den açıklama)

Pazartesi günü yeni Tiangong Uzay İstasyonu'nun üçüncü ve son parçasını başarıyla fırlatan Çin'in roket gövdesi bu hafta sonu Dünya'ya geri düşecek.

Çin'den yapılan açıklamada atmosfere giren 5B roketinin parçalarının çoğunun yandığı belirtildi.

ENKAZ NEREYE DÜŞECEK?

Merakla takip edilen enkazın, açık okyanus veya ıssız araziye düşmesi bekleniyor.

Roketin düşebilme ihtimallerinin yer aldığı bir haritayı Twitter hesabından paylaşan Aerospace Corporation verilerinin arasında Türkiye'nin de uzak da olsa bir ihtimal olarak değerlendirildiği görülüyor.

Uzmanlarsa, kabaca 10 katlı bir bina büyüklüğündeki Long March roket gövdesinin sadece ne kadarının Dünya'ya çarpacağını tahmin edebiliyor.

Bir kısmının atmosferde yanma ihtimali bulunan roket gövdesinin tamamen parçalanamayacak kadar büyük olduğu söyleniyor. Aerospace Corporation'daki uzmanlar büyük bir nesnenin kütlesinin yüzde 20 ila yüzde 40'ının atmosferden düşerken Dünya'ya inebileceğini tahmin ediyor.



BİR ÜLKE HAVA SAHASINI KAPATTI



İspanya, kontrolsüz bir şekilde dünyaya ilerleyen rokete karşı hava sahasını kapattı. Barselona, ​​Tarragona, Ibiza ve Reus’a giriş ve çıkışların durduruldu.



TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN AÇIKLAMA



Öte yandan Türkiye Uzay Ajansı (TUA), roketin Türkiye'ye düşeceği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Long March 5B fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyuru henüz yapılmamıştır. Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir" ifadelerine yer verildi.



TUA'nın Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ile iletişim halinde olduğu ve karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı da bildirildi.

The Aerospace Corporation'ın Yörünge Enkazı ve Yeniden Giriş Çalışmaları Merkezi'nde (CORDS) Proje Lideri olan Gregory Henning, "Tam yeri, gerçekten girene kadar bilinmeyecek" açıklamasında bulundu. Henning, Dünya nüfusunun yüzde 88'inin, risk altındaki enlem sınırları içinde yaşadığını ileri sürerken, herhangi birinin etkilenme olasılığının 10 trilyonda yaklaşık altı olduğunu dile getirdi.



Aerospace Corporation, enkazın nüfuslu bir alana inmesinin olasılığının sıfır olmadığını belirtti.



Çin'in daha önce de kontrolsüz uzay görevleri gerçekleştirildiğine dikkat çekilirken Temmuz ayında bir roketin düştüğü de hatırlatıldı. 18 tonluk bir roket de 8 Mayıs 2021'de Hint Okyanusu'na düştüğü belirtildi.