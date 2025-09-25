25 yıllık bilim üssü yok edilecek: NASA'dan ISS kararı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) 2030 yılında kontrollü olarak Dünya atmosferine sokulacağını ve Pasifik Okyanusu’nun izole bir bölgesine düşürüleceğini açıkladı.

1998’de ilk modülleri fırlatılan ve 2000 yılından bu yana kesintisiz kullanılan ISS, 25 yıl boyunca dünya bilim insanlarına ev sahipliği yaptı.

Sciencealert'da yer alan haberde, istasyonda 4 binden fazla deney gerçekleştirildiği, kanser ilaçları, yapay retina, DNA dizileme ve optik fiber alanında çığır açıcı çalışmalar yapıldğı ve 26 ülkeden yaklaşık 300 astronot istasyonda görev aldığı bilgilerine yer verildi.

NASA GÖZÜNÜ TİCARİ İSTASYONLARA DİKTİ

ISS’in kullanım dışı bırakılmasının ardından NASA ve uluslararası ortakları alçak Dünya yörüngesinden çekilmeyecek. Ajans, SpaceX, Boeing, Axiom Space, Blue Origin ve Starlab gibi şirketlerin ticari istasyon projelerine 400 milyon dolardan fazla yatırım yaptı.

Amaç, ISS devreden çıkmadan önce 4 kişilik ekiplerin en az 30 gün kalabileceği özel istasyonları test etmek. NASA bundan sonra bu istasyonlardan “hizmet satın almayı” planlıyor; tıpkı bugün kargo ve astronot taşımacılığında yaptığı gibi.

ISS kapatıldığında, Çin’in Tiangong uzay istasyonu aktif olarak görev yapmaya devam edecek. 2021’den bu yana sürekli insanlı görevlerin yürütüldüğü Tiangong, ISS’in devreden çıkmasının ardından dünyanın en uzun süreli insanlı istasyonu olacak.

2030’a kadar yörüngede kalacak ISS, gökyüzünde en parlak cisimlerden biri olarak gözlemlenebilecek. NASA, bu mirası özel istasyonlarla sürdürmeyi ve Ay ile Mars görevleri için kritik deneyimleri yeni platformlara taşımayı hedefliyor.