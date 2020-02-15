28 dev radyo teleskobuyla dünya dışı yaşamı araştıracaklar

Bilim insanları, ilk kez gökyüzünün tamamında sıradışı bir uzaylı aktivitesi için araştırmalar yapacak.

Gökbilimciler, daha önce eşi görülmemiş uzaylı avında 28 dev radyo teleskopu kullanacak.



Evrendeki yaşamın doğasını araştırmak için çeşitli çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu olan SETI Enstitüsü uzmanları, dünya dışındaki varlıklara ait çeşitli işaretleri tespit edebilmek için son teknoloji teknikler geliştiriyorlar.



SETI Entitüsü, bu araştırmayı New Mexico’da dünyanın en büyük radyo gözlemevlerinden biri olan Very Large Array (VLA) gözlemeviyle birlikte gerçekleştirecek.



Elde edilen tüm veriler, sesler, ses dalgaları veya uzak teknolojinin diğer işaretlerini arayacak özel bir süper bilgisayar aracılığıyla kayıt altına alınacak.



SETI yöneticisi Andrew Siemion “VLA tüm gökyüzü gözlemlerini bizim araştırmamız için kullanıyor biz de araştırmaya devam ediyoruz” dedi.



Taramada kullanılacak teleskoplar, gezegenin atmosferinin kimyasal bileşiminden lazer emisyonlarına, diğer yıldızların etrafında dönen yapılara varan araştırmalarda kullanılacak.



"YALNIZ OLUP OLMADIĞIMIZ BİLİMİ EN ZORLAYAN SORULAR ARASINDA"



Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi (NRAO) yöneticisi Dr. Tony Beasley, Virginia’ya merkezli teleskop taraması hakkında “Evrende, teknolojik olarak gelişmiş bir yaşama sahip olmak konusunda yalnız olup olmadığımız bilimdeki en zorlayıcı sorular arasında” dedi.



Bilim insanları, VLA üzerinde kendi teknoloji sinyali arama sistemlerine veri sağlayabilecek yeni bir sistem geliştirmeyi planlıyorlar.



Uzmanlar, zeki olsun ya da olmasın çeşitli yaşam formlarının büyük miktarlarda oksijen, daha az miktarda metan ve diğer çeşitli kimyasallar gibi saptanabilir göstergeler üretebileceklerini söyledi.



Buna ek olarak, bilim insanları güneş sisteminin ötesinde yaşanabilir gezegenler ve yaşam için gelecekteki araştırmaları desteklemeye yardımcı olabilecek dünya dışı ortamların simülasyonunu yapabilmek için yeni bilgisayar modelleri geliştiriyorlar.



Örgüt şimdi dünyadaki çeşitli teleskoplardan toplanan verileri aramaya ve akıllı medeniyetlerden sinyaller aramaya devam ediyor.

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