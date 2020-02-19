2’nci ‘dot.com krizi’ uyarısı

Dot.com krizinin üzerinden 20 yıl geçti. 11 Mart 2000'de başlayan düşüş 2 yıl boyunca düşmüş ve yatırımcılar yoğun bir şekilde rağbet gösterdiği Worldcom ve Pets.com gibi platformlarda radikal düşüşler yaşanmıştı



Dot.com balonu olarak da adlandırılan bu çöküşün ardından Wall Street'in o toparlama süreci tam 13 yıl sürmüştü. Reuters'ta yer alan habere göre, bugün de yatırımcılar benzer bir korku yaşıyor. Zira bugün en değerli şirketler listesine baktığımız zaman yine teknoloji firmalarını görüyoruz.

1990'lı yıllarda 'dört atlı' olarak adlandırılan Microsoft, Intel, Cisco ve Dell tabiri caizse Dot.com krizinden bugüne yatırımcısın üzmedi.

Apple ile beraber en değerli şirket olmak için kıyasıya bir rekabete giren Microsoft ise Satya Nadella'nın CEO olarak atandığı 2014 yılından beri piyasa değerini ciddi oranda artırdı.



Apple ile beraber 1 trilyon dolar barajının üzerinde yer alan teknoloji devi, bu başarıyı bulut sistemine yaptığı yatırımların karşılığını alması ile sağlayabildi.



Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet ve Facebook'un hisselerinin S&P 500'ün neredeyse yüzde 20'sini oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, bunun 20 yıl önce yaşanan krize giden yol ile benzerlik gösterdiği uyarısında bulunuyor.



Zira dot.com döneminde hisseleri aşırı değerlenen internet platformlarının S&P'deki oranı yüzde 35 seviyesine kadar yükselmişti.