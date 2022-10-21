3 boyutlu yazıcıda roket dönemi: İlk fırlatma yapılacak

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Üç boyutlu yazıcılarla roket üretmeyi başaran ilk şirket olan Relativity, NASA ortaklığında ABD'nin en büyük roket test merkezini hizmete açacaklarını duyurdu.

Merkez, Mississippi eyaletindeki uzay üssünde yer alacak. 3 boyutlu yazıcılarla üretilen roketler test edilecek.

Bu roketler,, Space-X'in "Falcon 9" roketleri gibi yeniden kullanılabiliyor.

3 boyutlu yazıcılarla metalden üretilen roketler sadece birkaç hafta içinde uçuşa hazır hale geliyor.

Relativity’nin kurucu ortağı ve CEO’su Tim Ellis yaptığı açıklamada, “Geliştirme ve test yeteneklerinin inanılmaz derecede büyük yeni genişlemesi yoluyla Stennis’te yeni bir tarih yazmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.



Şirket bu yılın başlarında, Terran R için 1,2 milyar doların üzerinde birikmiş sözleşme imzaladığını açıklamıştı.



NASA’nın Stennis Direktörü Rick Gilbrech yaptığı açıklamada, ajansın “bu değerli ortaklığın büyümesini” memnuniyetle karşıladığını ve şirketin 2018′in başlarında gelmesinden bu yana merkezdekiler arasında Relativity’yi “saygın bir üye” olarak nitelendirdiğini söyledi.



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