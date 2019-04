Geçtiğimiz ay 2019 yılında rekabetçi etkinliklerde 100 milyon dolar tutarında ödül dağıtacağını açıklayan Epic Games, bu kapsamda önceki hafta toplamda 40 milyon dolar ödül havuzu olan Fortnite World Cup hakkındaki detayları paylaşmıştı. Firmanın bugün duyurduğu Fortnite World Cup Kreatif ise şansını Battle Royale modu dışında denemek isteyen oyunseverleri eğlenceye katılmaya davet ediyor.



Oyuncuların Fortnite World Cup ile aynı tarihlerde New York City’de düzenlenecek Fortnite World Cup Kreatif finallerine katılma hakkı kazanmak için öncelikle 29 Nisan – 7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek elemeleri geçmeleri gerekecek. 5 haftalık elemeler sonunda seçilen 15 oyuncu, 26-28 Temmuz tarihlerinde yapılacak Fortnite World Cup Kreatif finallerinin heyecanını yerinde yaşama ve büyük ödülü kazanmak için mücadele etme şansı yakalayacak.



Oyuncular Fortnite World Cup Kreatif finallerine katılma hakkı kazanmak için 5 hafta boyunca Fortnite topluluk içerik üreticileri tarafından özel olarak tasarlanmış haritalarda mücadele edecek. Ardından Fortnite’ın oyun içi tekrar izleme aracı ile çektikleri videoyu belirlenen bir etiketle YouTube’da yayınlayacaklar. Her hafta yeni bir harita ve yeni bir şans demek. Fortnite topluluğundan seçilecek içerik üreticilerinin beğenisini kazanan videoların sahipleri, Fortnite World Cup Kreatif finallerine katılma hakkı kazanacaklar.



Her hafta açıklanacak yeni haritalar ve içerik üreticileri için Fortnite’ın sosyal medya hesaplarını takip edin. İlk haftanın haritasını tasarlayan Cizzorz aynı zamanda bu haftanın özel jürisi de olacak.