3 tonluk kargo Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı

11 Eylül’de Kazakistan’daki Baykonur Üssü'nden Soyuz-2.1a roketi ile fırlatılan uzay kargosu, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan 73'üncü uzun süreli mürettebat ekibine (Expedition 73) ulaştı.

Toplam 3.1 tonluk kargoda yiyecek, giysi ve deney ekipmanlarından oluşan bin 400 kilogram kuru malzeme, 420 litre içme suyu, 900 kilogram yakıt ve 40 kilogram oksijen ve hava tüpleri bulunuyor.



ATIKLARLA DOLDURULACAK

Progress-93 aracı yaklaşık 6 ay boyunca ISS’e bağlı kalacak. Bu sürede mürettebat düzenli olarak malzemeleri boşaltacak ve aracın kargo bölmesine atık depolayacak.



Görev sonunda istasyondan ayrılacak olan araç, atmosfere kontrollü giriş yaparak Pasifik Okyanusu üzerinde yanıp yok olacak.