30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti

Çin'in 'gökyüzündeki gözü' olarak tanımlanan 500 metre çapındaki Küresel Diyafram Radyo Teleskop (FAST) faaliyete geçti



BBC'de yer alan habere göre, yaklaşık 180 milyon dolara mal olan teleskobun yapımı beş yıl sürdü. Saniyede 38 gigabyte veri toplayabilen FAST, kademeli olarak uluslararası gökbilimcilere açılacak.



FAST, uzayda doğal hidrojen arayacak ve zayıf pulsar sinyallerini algılayarak uzayda yaşam arama araştırmalarına da yardım edecek.



Uzmanlar, test aşamasında 102 zayıf pulsar sinyali tespit eden FAST sayesinde gelecek üç yıl içinde önemli bilimsel keşiflere imza atılabileceği görüşünde.



Pekin yönetimi, 2022 yılına kadar yörüngede kalıcı bir uzay istasyonu kurmayı hedefliyor. Çin, bu hedefine ulaşması durumunda ABD ve Rusya'nın ardından uzay istasyonu kuran üçüncü ülke olacak.

