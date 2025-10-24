30 kat daha dayanıklı: Kahve telvesinden beton üretildi

Avustralya’daki araştırmacılar, kullanılmış kahve telvelerini betona ekleyerek karışımın dayanıklılığını yüzde 30 oranında artıran bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı.



Bilim insanlarına göre bu yenilik, hem çöplüklere giden organik atık miktarını azaltabilir hem de inşaat sektörünün doğal kum kaynaklarına olan bağımlılığını hafifletebilir.



KAHVE TELVESİ 350 DERECEDE İŞLENEREK BETON EKLENİYOR



Daily Star gazetesinin haberine göre, Melbourne kentindeki RMIT Üniversitesinden bir araştırma ekibi, kullanılmış kahve telvelerini yaklaşık 350 santigrat derece sıcaklıkta, düşük oksijenli bir ortamda ısıtarak gözenekli ve kömür benzeri bir maddeye dönüştürdü.



Bu malzeme beton karışımına eklendiğinde, karışımın dayanıklılığını artırıyor ve aynı zamanda normalde kullanılan kumun bir kısmının yerini alabiliyor.



Dünyada her yıl yaklaşık 10 milyar kilogram kahve atığı çöpe gidiyor.



Bu organik atıkların büyük bir bölümü çöp depolama alanlarında çürüyerek metan ve karbondioksit gibi sera gazlarının salınımına neden oluyor.



ÇEVRE DOSTU ÇÖZÜM



RMIT Üniversitesinden araştırmacı Jie Li, inşaat sektöründe artan kum talebinin çevreye ciddi zararlar verdiğini belirtti.



Li, "Kum ihtiyacını karşılamak için yapılan aşırı derecede dere yatağı ve kıyı madenciliği ekosistemlere zarar veriyor. Geri dönüştürülmüş kahvenin kullanılması, hem atık miktarını azaltabilir hem de doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı hafifletebilir" diye konuştu.



Araştırma ekibi, şimdi yeni betonun uzun vadeli dayanıklılığını ölçmek üzere testler yürütüyor.



Söz konusu testlerde malzemenin yıllar süren hava değişimleri, sıcaklık dalgalanmaları ve nem koşullarına karşı ne kadar direnç göstereceği değerlendirilecek.



Bilim insanları ayrıca, ahşap artıkları ve gıda atıklarından elde edilen malzemelerin de beton üretiminde kullanılabileceği alternatif karışımlar üzerinde çalışıyor.



Öte yandan Daily Star, Birleşik Krallık’ta yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarını aktardı.



Araştırmaya göre, ülkede her beş kişiden biri sifon haznesine tuğla koyarak su tasarrufu yapmaya çalışıyor. Bu yöntemle her sifon çekildiğinde yaklaşık bir litre su tasarrufu sağlanabiliyor.



Ancak uzmanlar, sıradan inşaat tuğlalarının zamanla dağılarak sifon mekanizmasına zarar verebileceği uyarısında bulunuyor.



The Reclaimed Brick Company adlı kuruluş, suyu koruma çabasının takdire değer olduğunu belirtmekle birlikte, bu amaçla özel olarak üretilmiş su tasarrufu cihazlarının kullanılmasının daha güvenli ve etkili olduğunu vurguladı.

