300 bin dolarlık Bored Ape NFT'si 3 bine satıldı

Satıcı, NFT’yi satışa çıkartırken klavyede tuşlama hatası yaparak 75 ethereum yerine 0.75 ethereum ile satışı başlattı ve bir bilgisayar robotunun gerçekleştirdiği tahmin edilen satın alma anlık olarak gerçekleşerek normalde 300 bin dolara planlanan satış 3 bin dolara tamamlandı.



Eseri satın alan ise aynı ürünü 250 bin dolardan yeniden satışa çıkarttı.

Satıcı, hatayı onay tuşuna basarken fark ettiğini ancak işlemi geri döndüremeden önce satın almanın tamamlandığını belirtti. Satın alma işleminin bir bot tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Alıcının işlemi bir an önce sonlandırabilmek için 34 bin dolarlık işlem ücreti ödediği belirtildi.

Hatayı yapan maxnaut olayın konsantrasyon kaybı nedeniyle yaşandığını söyledi. Bir haber platformuna konuşan maxnaut, Neredeyse her gün birçok ürün alıp satıyorum. Dikkatli davranmadım, hatamnı farkettiğimde iptal tuşuna bakmak istedim ama geç kalmıştım. Bu hata bana 250 bin dolara mal oldu" dedi.

2021 Nisan’da başlayan “Bored Ape” projesi bilgisayar kodlarıyla oluşturulan sanat eserlerini kapsıyor. İlk dönemde 0.08 ethereum yani yaklaşık 300 dolara satılan eserler, bugün ise 50 ethereum yani 200 bin dolar ve üzerine satılıyor.

ŞİŞMAN PARMAK HATASI

Geleneksel finans dünyasında bu hatalara şişman parmak adı veriliyor. Bazen bu hatalardan dönüş mümkün ama kripto dünyasında buna imkan yok.

2014 yılında Tokyo borsasında yaşanan şişman parmak hatası aralarında Toyota'nın da olduğu şirketler çökme tehlikesi yaşamıştı. 617 milyar dolarlık bu hata son anda önlenmişti.

NFT’ler, dijital sanat ve koleksiyon öğeleri satın almanın ve satmanın bir yolu olarak son dönemde ciddi bir popülerlik kazandı.

NFT, yani “non fungible token”, dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan bir veri birimi. NFT’ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabiliyor. m