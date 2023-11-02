"Küresel ısınma biliminin babası"ndan yeni uyarı: Sıcaklıklar artıyor

Küresel ısınma biliminin babası olarak bilinen ve ABD kongresini küresel ısınma konusunda ilk kez uyaran James Hansen, son 10 yılda güneş ve dünya arasındaki enerji dengesizliğinin iki katına çıktığını belirtti.

The Guardian'ın haberine göre, dünya'nın iklimi insan kaynaklı değişikliklere karşı bilim insanlarının şimdiye kadar fark ettiğinden daha şiddetli.

Bu da dünyayı 2020'lerde sanayi öncesi döneme göre ortalama 1,5 derece, 2050'ye kadar ise 2 derece daha sıcak hale getirerek tehlikeli bir ısınma patlamasının yaşanacağı anlamına geliyor.

KÜRESEL ISINMA İNSANLIK İÇİN RİSK TAŞIYOR

1980'lerde ABD Kongresi'ne iklim değişikliği konusunda temel bir uyarıda bulunan eski NASA bilim insanı Hansen'in liderliğindeki çalışmaya göre küresel ısınma hızı endişe verici seviyede seyrediyor.

Paris iklim anlaşmasında belirlenen uluslararası kabul görmüş 1.5 derece eşiğini beklenenden çok daha kısa sürede aşması beklenen sıcaklıkları insanlık için risk taşıyor.



Hansen, fosil yakıtların yakılmaya devam edilmesi ve Dünya'nın bunun etkilerine karşı çok hassas olması nedeniyle büyük miktarda küresel ısınma olduğunu söyledi.

"FAUST PAZARLIĞIMIZIN ETKİLERİNİ YAŞIYORUZ"

Hansen, "Küresel ısınmanın hızlanmasını beklemezsek aptal ve kötü bilim insanları oluruz. Faust pazarlığımızın etkilerini yaşamaya başlıyoruz. Küresel ısınma hızının artmasının nedeni budur." dedi.



DENGESİZLİK SON ON YILDA İKİ KATINA ÇIKTI

Hansen, güneşten gelen enerji ile dünyadan giden enerji arasındaki dengesizliğin son on yılda neredeyse iki katına çıkarak "belirgin bir şekilde arttığına" işaret ediyor. Bu artışın, dünyanın kıyı kentlerinde deniz seviyesinin felaket boyutlarında yükselmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.



Hansen ve bir düzineden fazla bilim insanının çalışmalarını içeren yeni araştırma, bu dengesizliğin, Dünya'nın daha yüksek iklim duyarlılığının ve gelen güneş ışığını yansıtan havadaki sülfür parçacıklarının miktarını azaltan gemicilikten kaynaklanan kirliliğin azalmasıyla küresel ısınmada bir artışa neden olduğunu savunuyor.



SICAKLIĞI YAPAY OLARAK DÜŞÜRMEYİ SAVUNUYOR

Hansen ve meslektaşları ısıyı gezegenden uzaklaştırmak ve dünyanın sıcaklığını yapay olarak düşürmek için atmosfere kasıtlı olarak sülfür püskürtmek istiyor.



Güneş jeomühendisliği olarak adlandırılan yöntem, dünyanın yıkıcı sıcaklık artışını önlemek için zamanının ve seçeneklerinin tükenmekte olduğu konusunda uyarıda bulunan azınlık bir bilim insanı tarafından destekleniyor.

