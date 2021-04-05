35 yıllık açılmamış Süper Mario oyununa 660 bin dolar

Oyunları sadece oynamak için değil hatıra olarak toplamak isteyen bir sürü koleksiyoncu bulunuyor.



Son olarak ABD'den bir oyun satışı haberi geldi. Associated Press'in aktardığı bilgilere göre 1986 yılında piyasaya sürülen Süper Mario Kardeşler oyununa 660 bin dolar (5.4 milyon lira) ödendi.



Teksas'ta yaşanan olayda 35 yıl önce alınan Nintendo oyununun çekmecede unutulduğu belirtildi. Yıllar sonra çekmeceden çıkartılan oyunun güvenlik etiketinin dahi açılmadığı tespit edildi.



Video oyun uzmanı Valerie McLeckie, "Bu oyun için üretim zamanı diğerileri gibi oldukça kısaydı. Aynı üretim döneminden açılmamış bir oyun bulmak okyanusta bir damla suyu aramaya benzer" dedi.



Heritage adlı açık artırma şirketi tarafından satılan oyunun 1987 versiyonuna daha önce 114 bin dolar ödenmişti.

Efsanevi Süper Mario Kardeşler oyunu 1985 yılında piyasaya sürüldü. Oyun dünya genelinde toplamda 50 milyondan fazla sattı. Süper Mario 1983 yılında oyun sektöründe yaşanan krizin aşılmasında kilometre taşlarından biri oldu.