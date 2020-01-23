356 takım 'süper bilgisayar' için Çin'de yarışıyor

Dünyanın dört bir yanından öğrenciler süper bilgisayar yarışması için Çin’in başkenti Pekin’de buluştu.



356 takımın yer aldığı iki aşamalı yarışmada takımlar ilk olarak kod yazılımındaki yeteneklerini sergileyecek.



Öğrenciler ikinci aşamada ise yabancı dil, matematik ve yapay zeka gibi alanlarda sorulara yanıt arayacak.



Asya süper bilgisayar topluluğu tarafından düzenlenen yarışma dünyadaki en geniş katılımlı süper bilgisayar etkinliği olarak öne çıkıyor.



Saniyede yüzlerce trilyon işlem yapabilen süper bilgisayarlar geleceğe yön verecek sistemler olarak görülüyor.



Dünyada sadece 10 adet süper bilgisayar bulunuyor. Bu bilgisayarın 5 tanesine Amerika Birleşik Devletleri, 2 tanesine Çin ve 1’er tanesine ise Japonya, Almanya ve İsviçre ev sahipliği yapıyor.