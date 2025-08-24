3D yazıcıyla Mars simülasyonu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Teksas eyaletinin Houston şehrinde 3D yazıcıyla üretilmiş bir habitatta 4 kişiyle 1 yıl sürecek Mars simülasyonu görevine hazırlanıyor.

, Houston'daki Johnson Merkezi'nde simülasyonu çalışmalarına devam ediyor.

Geçen yıl dört gönüllü bilim insanıyla 45 günlük "en gerçekçi Mars simülasyonu" projesini tamamlayan NASA yeni projeler üretiyor.

Ekim ayında dört kişiden oluşan bir ekip, bin 700 metrekarelik habitatta bir yıl boyunca yakınlarından izole şekilde yaşayacak.

Ekip, günlük yaşam rutinlerini ve egzersizleri uygulayacak.

NASA’nın 2030’lu yıllar için koyduğu hedef, Mars’a insanlı görev gerçekleştirmek.

