4 astronot 1 yıl gecikmeyle uzayda



Boeing’in Starliner uzay aracındaki sorunlar nedeniyle görevi aylarca ertelenen dört kişilik uluslararası astronot ekibi, dün günü SpaceX kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderildi.

Amerikalı, Japon ve Rus astronotlardan oluşan mürettebat, NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Crew Dragon kapsülüyle fırlatıldı.



Fırlatma, hava koşulları nedeniyle bir gün ertelenmişti.



Kapsülün, hafta sonu istasyona ulaşması bekleniyor.



EN AZ 6 AY UZAYDA KALACAKLAR

NASA’nın bu uçuşu başta Boeing’in Starliner aracıyla yapmayı planladığı ancak aracın pervane sistemlerinde yaşanan teknik arızalar ve helyum sızıntısı nedeniyle görev defalarca ertelenmişti.

Starliner’ın ne zaman tekrar insanlı görev gerçekleştirebileceği ise belirsizliğini koruyor.



Göreve katılan astronotlardan Zena Cardman ilk uzay yolculuğunu yapıyor. Cardman biyolog ve kutup araştırmacısı.



Mike Fincke ise NASA’nın en deneyimli astronotlarından, daha önce üç kez uzay uçuşu yaptı.



Japonya'dan daha önce 2015’te ISS görevine katılmıştı.



Rus Oleg Platonov da ilk uçuşunu gerçekleştiriyor.



Ekip, istasyonda bulunan mürettebatın yerini alacak ve en az altı ay boyunca uzayda kalacak.

NASA, görev süresini muhtemelen sekiz aya kadar uzatmayı planlıyor.