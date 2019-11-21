4 milyar dolarlık satın alma hamlesi (PayPal, Honey'i satın alıyor)

Dünyanın önde gelen online ödeme sistemi PayPal, teknoloji ürünleri satışına aracılık ederek hızla büyüyen Honey Science'ı almak üzere anlaştıklarını açıkladı.

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Teknoloji dünyasından bir büyük evlilik haberi daha geldi...

İnternet üzerinden çalışan onlineödeme sistemi PayPal, teknoloji ürünleri alışveriş platformu Honey Science’ı 4 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaştıklarını açıkladı.

PayPal Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dan Schulman, "Honey, PayPal tarihinde en dönüştürücü satın alma oldu. Honey, tüketicilerin alışveriş deneyimlerini sadeleştirmek için geniş bir portföy sunuyor ve aynı zamanda bu alışverişi uygun fiyatlı ve çekici kılıyor" dedi.

Online alışveriş yapanları indirimleri bulmak için destekleyen bir platform olan Honey, 2012 yılında kuruldu. Honey’nin, aylık 17 milyonu bulan aktif kullanıcıları, yeni fırsatlar çıktığında uyarılmak ve ödül programlarına katılabilmek için listeler oluşturabiliyor.

PayPal, 300 milyonu bulan kendi aktif kullanıcılarına ulaşmasını sağlamak için, Honey’nin teknolojisini kendi ürün hattına eklemeyi planlıyor.

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