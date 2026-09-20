4 yapay zeka devine rekabet davası

California Kuzey Bölgesi Federal Mahkemesinde ChatGPT, Claude, Grok ve Gemini adlı yapay zeka modellerinin ücretli abonelerinden dört kişi Anthropic, OpenAI , SpaceXAI ve Google'a dava açtı.

Bu şirketlerin yapay zeka teknolojilerinin gelişimini koordineli şekilde yavaşlatma konusunda anlaştığını belirten davacılar, şirketlerin böyle bir anlaşmaya varmasının rekabeti sınırlandırdığını ve rekabet yasalarını da ihlal edeceğini savundu.

Davacılar, bu durumun, ücretli yapay zeka hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin aldığı hizmetin değerini azaltacağını iddia etti.

Davacıların avukatı Nick Rowley, yapay zeka güvenliğine ilişkin kararların, teknoloji şirketlerinin kendi aralarında yapacağı anlaşmalara bırakılmaması gerektiğini savundu. Rowley, "Yapay zeka güvenliği ve kurallarının, dünyanın en güçlü ve kar amacı güden teknoloji şirketleri arasında kendi çıkarlarına hizmet eden anlaşmalarla belirlenmesine izin verirsek yapay zeka hızla insan kontrolünden çıkabilir." dedi.