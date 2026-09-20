4 yapay zeka devine rekabet davası
20.09.2026 02:48
Son Güncelleme: 20.09.2026 02:50
Yapay zeka şirketlerinin rekabeti sürerken bir yandan da "yavaşlama" tartışması yürüyor.
ABD'de dört ücretli abone, rekabet yasalarını ihlal ederek yapay zekanın gelişim hızını yavaşlatmak üzere anlaştıkları gerekçesiyle Anthropic, OpenAI, SpaceXAI ve Google'a dava açtı.
California Kuzey Bölgesi Federal Mahkemesinde ChatGPT, Claude, Grok ve Gemini adlı yapay zeka modellerinin ücretli abonelerinden dört kişi Anthropic, OpenAI, SpaceXAI ve Google'a dava açtı.
Bu şirketlerin yapay zeka teknolojilerinin gelişimini koordineli şekilde yavaşlatma konusunda anlaştığını belirten davacılar, şirketlerin böyle bir anlaşmaya varmasının rekabeti sınırlandırdığını ve rekabet yasalarını da ihlal edeceğini savundu.
Davacılar, bu durumun, ücretli yapay zeka hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin aldığı hizmetin değerini azaltacağını iddia etti.
Davacıların avukatı Nick Rowley, yapay zeka güvenliğine ilişkin kararların, teknoloji şirketlerinin kendi aralarında yapacağı anlaşmalara bırakılmaması gerektiğini savundu. Rowley, "Yapay zeka güvenliği ve kurallarının, dünyanın en güçlü ve kar amacı güden teknoloji şirketleri arasında kendi çıkarlarına hizmet eden anlaşmalarla belirlenmesine izin verirsek yapay zeka hızla insan kontrolünden çıkabilir." dedi.
Son aylarda teknolojiye ilişkin tartışmaların tamamının odağında yapay zeka yer alıyor,
HIZI YAVAŞLATILMALI MI?
Yapay zeka teknolojisinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte "tehlikeli boyuta ulaşmadan önce gelişiminin yavaşlatılması" gerektiğine yönelik tartışmalar da son günlerde yoğunlaştı.
Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman ile SpaceXAI'ın CEO'su Elon Musk'ın da aralarında olduğu sektörün önde gelen isimleri, "yavaşlama" çağrısı yapmıştı.
Öte yandan, ABD yönetimi, yapay zekanın gelişimini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürdü, ayrıca bu alandaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savundu.