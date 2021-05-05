"40 gün aç ve susuz yaşarım" diyen Rus Youtuber öldü

Rusya'da 40 gün boyunca yemeden ve içmeden yaşamaya çalışan bir Youtuber'dan kötü haber geldi. Yakınları genç adamın deneyin sonlarına doğru öldüğünü açıkladı.

ntv.com.tr 05.05.2021 - 12:10

"40 gün aç ve susuz yaşarım" diyen Rus Youtuber öldü

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Rusya'da Viyaliy Vıygranovskiy adında bir Youtuber yaptığı tehlikeli bir deneme esnasında öldü.

Çok sayıda kanal abonesi olan Viyaliy Vıygranovskiy, 40 gün boyunca aç ve susuz bir şekilde yaşayabileceğini iddia etti. Rus medyasında yer alan haberlere göre genç adam mart ayında deneyine başladı.

Vıygranovskiy deneyinin 10. gününe geldiğinde kötüleşmeye başladı. Youtuber yemek ve içmek yerine çözümü Abhazya'ya gitmekte buldu. Deneyine Abhazya'da devam eden Youtuber bu sürede kilo verdiğini ve fiziksel bir aktivitede bulunamayacak duruma geldiğini bildirdi.

Sputnik'te yer alan bilgilere göre deneyinin 35 gününde açıklama yapan Viyaliy Vıygranovskiy, "Nasıl mı geçti? Bu sadece bir oyundu. Çok ilginç bir deneyimdi. Yemeğe karşı bir çekim hissetmiyorum. Vücudum tamamen yenilendi, her bir hücrem" ifadelerini kullandı.

Ancak daha sonra Youtuber'ın tanıdıkları Vıygranovskiy'in öldüğünü açıkladı. Genç adamın deneyini bitirmek üzereyken öldüğü belirtildi.

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