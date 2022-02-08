40 milyar dolarlık Nvidia - Arm anlaşması çöp oldu

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia, 2020 yılında bir başka üretici olan Arm'ı satın alacağını duyurmuştu.

40 milyar dolar değerindeki bu anlaşma açıklandığı andan itibaren tartışmalara neden olmuştu.

Softbank'ın elinde bulunan Arm'ın, Nvidia'ya satılacak olması tekelleşme karşıtlarını da harekete geçirmişti. Basına yansıyan son bilgilere göre 1.5 yılın ardından Nvidia, Arm'ı satın almaktan vazgeçti.

Softbank ise çip krizini de fırsata çevirerek Arm'ı halka açacağını duyurdu. Şirketin yeni değerlemesinin 80 milyar olacağı tahmin ediliyor.

İngiltere merkezli Arm'ın satışı Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD'de birden tartışmalar yaratmıştı. ABD'deki Federal Ticaret Komisyonu, Aralık ayında anlaşmayı engellemek için dava açmıştı.

Arm 2016 yılında teknoloji yatırımlarıyla ünlü Japon Softbank'a 32 milyar dolar karşığında satılmıştı.

Anlaşmanın bozulmasıyla Softbank, Nvidia'dan 1.25 milyar dolar cayma bedeli alacak.

AB DE İTİRAZ ETMİŞTİ



SoftBank Group Corp'a ait İngiltere merkezli Arm, yarı iletken tasarımları, komut kümesi teknoloji lisansları ve mobil cihazlar için işlemci üreterek çip üreticileriyle çalışıyor. Şirketin ürünlerinin, nesnelerin interneti ve taşınabilir cihazlar gibi güç tasarruflu cihazların artışıyla daha önemli hale geldiği belirtiliyor.



Nvidia'nın Arm'ı satın almasına ilişkin anlaşma, Avrupa Birliğinin de muhalefetiyle karşılaşırken, İngiliz düzenleyiciler geçen ay anlaşmayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatacaklarını bildirmişti.



Otomotivden elektronik ve beyaz eşyaya kadar birçok üründe kullanılan çipler, yeni tip corona virüs salgınında yaşanan küresel tedarik sıkıntısı sonrası Çin, ABD, AB'nin stratejik ürünleri arasına girmişti. Ülkelerin dışa bağımlılığını azaltma ve bağımsız olma hedefleri, çip üreticilerine milyarlarca dolarlık kamu teşviklerinin verilmesinin önünü açmıştı.