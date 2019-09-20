Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin bünyesinde bulunan Honor markalı telefonlar bir süredir ülkemizde satışta. Ancak şirket geçtiğimiz dönemde resmen Türkiye pazarına girerek ülkemizdeki modellerini çeşitlendirmeye başladı.

Özellikle amiral gemisi olarak adlandırılan telefonların 10 bin TL bandına yaklaştığı günümüzde pek çok kullanıcının ortak eleştirisi yükselen fiyatlar. İşte böyle bir dönemde amiral gemisi modellere kafa tutacağı iddiası ile şirket Honor 20'yi 4799 TL fiyat ile ülkemizde satışa sundu.

BİR BAKIŞTA HONOR 20’NİN ÖZELLİKLERİ



6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya ev sahipliği yapan Honor 20, 6.26 inç ekrana sahip. Söz konusu ekran 2340'a 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazın yan tarafında bulunan güç tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucuya ev sahipliği yapıyor

Cihazın arka tarafında konumlandırılan kameraların değerleri şöyle; 48 MP ana kamera (f/1.8), 16 MP Süper Geniş Açı (f/2.2), 2 MP Derinlik (f/2.4), 2 MP Makro (f/2.4)

Kirin 980'a ev sahipliği yapan modelin ön tarafında 32 MP'lik bir kamera, arka tarafında ise 3 kamera yer alıyor ve kullanıcılarına 48 megapiksellik çekim imkanı sunuyor.

3750 mAh değerinde bir bataryaya sahip olan cihaz, 22,5W Honor SuperCharge ile geliyor.

22.5 W hızlı şarj desteğine sahip olan telefon, bu sayede 30 dakika içerisinde yüzde 50 şarj olabiliyor.



Honor 20, 48 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Bu kameraya 16 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip ultra geniş, 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü ve 2 Megapiksel f/2.4 diyaframa sahip makro lens eşlik ediyor.



HONOR 20’NİN ARTILARI EKSİLERİ



Gelelim Honor 20'nin artıları ve eksilerine... Honor 20'de ön kamera ekrana gömülü bir şekilde geliyor ve ekran deneyimini çentikli modellerde olduğu gibi negatif yönde etkilemiyor.



6.26 inç ekrana sahip olan Honor 20, 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

30 DAKİKADA YÜZDE 50 ŞARJ



Honor 20'de yer alan batarya günlük kullanım için yeterli. Ayrıca 22.5 wattlık hızlı şarj ile telefon 30 dakikada yüzde 50 şarja ulaşıyor.

Ön tarafta konumlandırılan 32 MP'lik kamera özellikle selfie meraklılarını sevindirecek cinsten Arka tarafta yer alan 4 kamera ise oldukça iyi fotoğraf ve video performansı sunuyor.



Telefonun eksilerine baktığımızda ilk dikkatimizi çeken şey ekran kalitesinin piyasadaki rakip modellerin gerisinde olması.



Açıkçası yaklaşık 5 bin TL fiyata sahip bir modelde IPS LCD ekrandan daha iyisini görmeği beklemek haksızlık olmaz.



Telefonun iyi bir kamera deneyimi sunduğunu belirtmiştik ancak cihazda telefoto kameranın olmadığının altını çizmek lazım. 128 GB hafızaya sahip olan cihazda MicroSD kart desteği bulunmaması uzun vadede kullanıcıların canını sıkabilir.



Özellikle pil boyutu, hızlı şarj özelliği ve kamera özellikleri ile amiral gemisi modeller ile boy ölçüşebilen Honor, 20 söz konusu ekran kalitesi olduğunda bu modellerin gerisinde kalıyor.