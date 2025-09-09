5 soruda iPhone 17: En büyük yenilikler neler?

Apple, 9 Eylül’de Türkiye saatiyle 20.00’de başlayan ve aynı zamanda canlı yayınlanan büyük etkinliğinde iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve yeni serisi iPhone 17 Air olmak üzere dört modeli tanıttı.

Şirketin uzun süredir gündemde olan iPhone 17 serisi, teknoloji dünyasında heyecanla bekleniyordu. Aylardır sosyal medyayı ve teknoloji forumlarını meşgul eden sızıntıların ardından şirketin yeni modelleri kamera, batarya ömrü, malzeme ve tasarım gibi birçok açıdan büyük yeniliklerle görücüye çıktı.

İşte yeni iPhone modellerindeki en büyük yenilikler:

1. IPHONE 17 AIR: NASIL BU KADAR İNCE?

Apple, yalnızca 5,6 mm kalınlığında olan, şimdiye kadarki en ince iPhone’u tanıttı: iPhone Air.



Şirket CEO’su Tim Cook, cihazın “ince ve hafif tasarımda profesyonel performans” sunduğunu söyledi.



Air modelinin Apple’ın bugüne kadarki en ince ve en dayanıklı tasarımı olduğu da söyleniyor.



Tanıtım videosunda cihazın “radikal derecede ince” tasarımına vurgu yapılırken çerçevenin parlak bir yapıya sahip olduğu belirtildi.



Cihaz titanyum gövdeden oluşuyor.

2. KAMERADA “CENTER STAGE” DEVRİMİ NE İŞE YARIYOR?

iPhone 17’nin ön kamerası, geleneksel 4:3 oranı yerine kare format kullanan yepyeni bir sensörle geliyor. Bu sayede kamera, selfie (özçekim) sırasında Center Stage özelliğini destekleyerek görüntülü aramalarda ve canlı yayınlarda kullanıcıyı kadrajın ortasında tutabiliyor.

Apple’ın duyurusuna göre artık telefonunuzu yana çevirmenize gerek kalmadan yatay selfie de çekebileceksiniz.

Ayrıca yapay zeka, fotoğrafları otomatik çerçeveleyip 4:3 portre, 16:9 yatay ya da kare seçenekleri sunabiliyor.

iPhone 17 Pro da “ön ve arka kameradan aynı anda video kaydı” yapabiliyor. Böylece içerik üreticiler için unboxing, demo videoları veya vlog’lar çekmek çok daha kolay olacak.

Teknoloji devi yeni kamera sisteminde üçlü kurulumu koruyor ama önemli bir yükseltme var: Bu yıl ilk kez üç kameranın tamamı 48MP sensörle geliyor.

Özellikle telefoto lens, geçen yılki 12MP sensör yerine yüzde 56 daha büyük bir sensörle donatıldı. Maksimumda 18MP görüntü sunan sensör, iPhone 16’daki 12MP’e göre ciddi bir gelişme. Ayrıca 8x optik kalite zoom imkanı sunuyor. Bu, şimdiye kadarki en uzun optik kalitede zoom. Etkinlikte donanım ve yazılım iyileştirmeleriyle büyük kamera değişiklikleri duyurulurken, "Cebinizde 8 Pro lens" ifadesi kullanıldı.

Apple yeni kamera özelliklerini vurgulamak için etkinliğe bir de sürpriz ekledi. Tüm bu etkinliğin ve tanıtımların iPhone 17 Pro ile çekildiği açıklandı. Apple'ın bir süredir kendi ekipmanlarıyla çekim yapmasına rağmen, bu hoş bir "twist" olarak yorumlanıyor.

3. ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK IPHONE BATARYASI MI?

Apple, hem yeni telefon modellerinde hem de akıllı saatlerinde uzun süredir ilk kez batarya performansında belirgin iyileşmeler açıkladı.

17 Pro modelleri yeniden alüminyum kasaya dönüyor ve şimdiye kadarki en büyük bataryaya sahip. iPhone 17 Pro Max, 39 saat video oynatma sunuyor; 16 Pro Max’te bu rakam 33 saatti. Ancak bu değer yalnızca eSIM versiyonlarında geçerli; fiziksel SIM kullanılan modellerde 2 saat daha az dayanıyor.

Bu yenilikler, Apple’ın “tam genişlikte kamera platosu” adını verdiği yeni bir kamera adasına kavuşması sayesinde mümkün oldu. The Verge’e göre bu tasarım Google Pixel’deki kamera barını andırıyor ve Samsung’un da önümüzdeki yıl benzer bir tasarım kullanması bekleniyor.

Apple’ın tanıtımına göre, kamera modülündeki gövde boyunca yatay uzanan bu yeni “plato” tasarımı, daha büyük bir batarya için alan sağlıyor ve bu da cihazın kullanım süresine katkıda bulunuyor.

iPhone 17 Air modelinde de dikkat çeken yenilik, cihazın inceliğini mümkün kılan “yüksek yoğunluklu batarya” teknolojisi. Cihazın pil ömrü hakkında Apple, “tüm gün kullanım” ifadesini kullandı. Ancak bu süreyi netleştiren özellik, Slim MagSafe Batarya Paketiyle birlikte 40 saate kadar video oynatma imkanı sunması oldu.

Hızlı kablolu şarj desteği sayesinde yalnızca 10 dakikalık şarj ile 8 saate kadar video oynatma imkanı da sunuldu.

Akıllı saat tarafında da Series 11, 18 saatlik kullanım ömründen 24 saate yükseltilmiş batarya süresiyle geldi.

4. A19 PRO ÇİPİ PERFORMANSI ARTIRACAK MI?

Telefonların içinde yeni A19 Pro çipi var.

3nm üretim sürecine sahip, 6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU ile “şimdiye kadarki en hızlı akıllı telefon işlemcisi” olduğu iddia ediliyor.

Tanıtıma göre A19 Pro çip seti, 16 Pro'dan yüzde 40 kadar daha iyi performans sağlayabiliyor.

Teknoloji devi, iPhone 17 modelinde de yeni A19 çipini kullandığını açıkladı.

Daha yüksek performans sunan çip, özellikle cihazın gelişmiş ekran teknolojisini desteklemek ve yapay zeka Apple Intelligence özelliklerini daha iyi çalıştırmak amacıyla tasarlandı.

Yeni işlemci, yapay zeka odaklı uygulamalarda cihaz üzerinde daha hızlı ve verimli performans sağlayacak. Ayrıca oyun deneyiminde de önemli iyileştirmeler bekleniyor. ProMotion ekran teknolojisi, bu noktada özellikle yüksek performanslı oyunlarda öne çıkacak.

