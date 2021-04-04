533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri sızdı

Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri bir hacker platformunda çevrim içi yayımlandı.

NTV Haber 04.04.2021 - 00:37

533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri sızdı

"Business Insider" internet sitesi, 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerinin sızdığını bildirdi.

Bir hacker platformunda yayımlanan veriler, kullanıcıların, telefon numaraları konumları ve doğum tarihlerini içeriyor.

Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlası ABD’den, 11 milyonunu Birleşik Krallık’tan, 6 milyonu ise Hindistan’dan. Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyardı.

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