54 yıl sonra ilk adım. NASA bu sene Ay'a insan gönderecek

Amerikalı astronotların Ay'a geri dönme arzusu, on yıllardır belirsizlik içinde kaldı. Ancak 2026 yılınfs bu hedef için ilk adımlar atılıyor.

NASA'nın 2017 yılında duyurduğu ve sadece astronotları Ay'a geri döndürmekle kalmayıp kalıcı bir Ay üssü kurmayı hedefleyen Artemis programı, nihayet ilk mürettebatlı uçuşunu gerçekleştirmek üzere.

TARİHİ GÖREV ŞUBAT AYINDA GERÇEKLEŞECEK

Artemis II adı verilen tarihi görev, Şubat ayında fırlatılmaya hazır durumda.

Büyük bir heyecanla beklenen bu girişim, astronotların 1972'deki son Apollo görevinden bu yana ilk kez Dünya'ya yakın yörüngenin ötesine geçmesini sağlayacak.

Artemis II, NASA'dan Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı'ndan Jeremy Hansen'den oluşan dört astronotu Ay'ın etrafında bir yolculuğa çıkaracak.

ARTEMİS GÖREVLERİ NEYİ AMAÇLIYOR?

NASA, Apollo programından elde edilen deneyimlere büyük ölçüde dayanıyor olsa da, Artemis görevleri bazı yeni teknolojileri kullanarak çok daha karmaşık hedeflere ulaşmayı amaçlayacak.

Mürettebat, Apollo uçuşlarının hiçbirinin birebir aynısını gerçekleştirmeyecek. Bunun yerine, Artemis II, Orion adı verilen mürettebat uzay aracının çeşitli sistemlerini ve bileşenlerini test etmeyi ve doğrulamayı amaçlıyor. Uzay aracı, bir sorun çıksa ve kapsülün itme sistemi arızalansa bile astronotları Dünya'ya geri getirmek üzere tasarlanmış bir yörünge üzerinde Ay'ın etrafında dönecek.

AY YOLCULUĞUNUN BÜYÜK BİLİNMEZLİĞİ

Dünya yörüngesinin ötesine uzanan her görevde olduğu gibi, yolculuğun bazı bölümleri son derece belirsiz olacak.

Astronot Glover, Eylül ayında yaptığı açıklamada, "Ay yüzeyine en yakın olduğumuz 45 dakika boyunca, iletişimimiz de kesilecek. NASA terimleriyle ifade etmek gerekirse, sinyal kaybı yaşayacağız." dedi.

Ancak Glover, astronotların Ay'a geri dönmesinin amacının, insan yaşamını desteklemek ve bu kadar zorlu bir ortamda yol almak için gereken araçları ve sistemleri daha iyi anlamak olduğunu vurguladı.

Sınırlar ve yetenekler ne kadar iyi anlaşılırsa, NASA, astronotların çalışabileceği ve eğitim alabileceği, belki de Mars'a yapılacak daha karmaşık görevlere hazırlanabilecekleri kalıcı bir ay yerleşimi kurma hedefine o kadar yaklaşacaktır.

10 GÜN SÜRECEK YOLCULUKTA NELER OLACAK?

Artemis II astronotları, 10 günlük yolculukları boyunca pasif yolcular olmaktan çok uzak olacaklar.

Dört mürettebat üyesinin yanında, bilişsel yeteneklerini, uyku düzenlerini, stres seviyelerini, bağışıklık tepkilerini ve kardiyovasküler sağlıklarını değerlendirmek için kullanılabilecek bir dizi araç da bulunacak.

Ayrıca, insan organ dokusu içeren küçük çipler de uzay aracına yerleştirilecek ve astronotların vücutlarının derin uzay ortamına nasıl tepki vereceğine dair veriler toplayacak.