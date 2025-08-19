5G ile hayatımızda ne değişecek?

5G teknolojisinin hizmete başlaması için çalışmalar son aşamaya geldi ve resmi ihale süreci başladı.



5G teknolojisi bu yıl itibarıyla kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlanacak 2026'da da devreye alınacak.

10 KAT DAHA HIZLI

5G, beşinci nesil mobil iletişim teknolojisi anlamına geliyor.



Uzmanlara göre 5G internet hızı, 4G’ye kıyasla yaklaşık 10 kat daha hızlı. 4G’den farklı olarak sadece daha hızlı internet sunmuyor; düşük gecikme süresi, yüksek kapasite ve aynı anda çok daha fazla cihazın bağlanabilmesi gibi avantajlar sağlıyor.



Özellikle otonom araçlar, yapay zeka uygulamaları ve akıllı şehir projeleri için kritik öneme sahip.



Sanayi, sağlık ve ulaştırma gibi kritik sektörlerde dijitalleşme sürecini hızlandırması bekleniyor.



İLK GÜNEY KORE KULLANDI



Dünya genelinde ilk 5G kullanımı 2019 yılında Güney Kore’de başladı.



Ardından ABD, Çin, Japonya, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler 5G’ye geçiş yaptı.



Bugün itibarıyla 60’tan fazla ülke vatandaşlarına 5G hizmeti sunuyor.



Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeler 6G üzerine Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor.

