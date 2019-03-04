Ryan Ding konuyla ilgili olarak; “Şu anda dünyayı kasıp kavuran 5G, bize yeni teknolojilerle güçlendirilmiş daha iyi bir yaşam sunuyor. Aynı zamanda, 5G'nin sağladığı Gbit/s seviyesi ile bağlantılar ve deneyimi ticarileştiren CloudX hizmetleri, küresel taşıyıcılara yeni iş fırsatları, sunuyor” dedi.



Ding, Huawei’nin 5G’deki başarısıyla desteklenen ağlarında, müşterilerinin 5G servislerinde deneyim ve yenilikler yapmalarını sağlayacak açık laboratuvarlar (Open Labs) kuracaklarını da sözlerine ekledi.



5G’nin sunduğu yeni Air Fiber çözümü ile her yerde Gbit/s düzeyinde hızları deneyimlemek mümkün. Fiber genişbant ile benzerlik gösteren Air Fiber, bit hızlarını on kat artırarak, taşıyıcıların sabit-mobil yakınsaması (FMC) özelliğine ulaşma hedefini biraz daha yakınlaştırıyor. Taşıyıcıların ticari faaliyetlerini büyütmesini kolaylaştıran 5G, aynı zamanda yoğun bant genişliği için kişisel, ev kullanımı ve sektörel talebi karşılamalarını da sağlıyor.



Birçok farklı servisi destekleyen 5G + Cloud birleşimi; video ve oyun gibi pek çok farklı içeriği de yeniden tanımlıyor. CloudX, bu 5G hizmetlerinin ana cazibe merkezi olarak konumlanıyor. Büyük bant genişliği, düşük gecikme süresi ve bulut bilişim ile donatılmış güçlü özelliklere sahip olan Cloud Gaming, oyun oynamak için özel olarak ayrılmış donanımlardan akıllı telefonlara taşınıyor. Bu sayede, deneyim ve içerikten daha çok faydalanan taşıyıcılar, artık mobil kullanıcılarına üstün bir oyun deneyimi sunabiliyor.



5G deneyimini ve gelişimini bu bölgeye taşımak isteyen Huawei, bu yıl Asya, Avrupa ve Orta Doğu'da üç yeni 5G Open Lab açacak. Taşıyıcılara en son 5G yenilikleri ve 5G + Bulut ortamını deneyimleme imkanı sunan Open Lab platformu, ayrıca taşıyıcıları yerel pazar talebini karşılayacak yeni hizmetler keşfetmeleri ve geliştirmelerini sağlayan iş ortaklarıyla da bir araya getiriyor.



60'tan fazla ticari ağın kurulması ve akıllı telefon modelleri de dahil olmak üzere 40'tan fazla 5G terminalinin piyasaya sürülmesinin beklendiği 2019 yılında, küresel 5G endüstrisi ve ekosistemi hızla olgunluğa erişiyor. 5G spektrumu lisansına sahip olan ülkelerin sayısı ise en fazla 50 olacak. Muhteşem uygulamalar sunan 5G, kendinden önceki kablosuz iletişim teknolojilerini altüst ederek küresel çapta popülerlik kazanacak.