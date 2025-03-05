5G teknolojisi TBMM'de denenecek

Bakan Uraloğlu, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ni ziyaret etti, standları gezdi.



Uraloğlu, kongrede ULAK Haberleşmenin, Turkcell, Türksat ve Türk Telekom şirketleri ile yaptığı mutabakatların imza törenine katıldı.



Buradaki konuşmasında, Türkiye'deki 5G ile ilgili çalışmalara değinen Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 34 yerde test kullanımları başlamıştı. Şimdi 4 büyük stadyumu kapsamaya aldık. İhalesini de bu yıl yaparak, 2026'da 5G kullanımını ülkemize getirmiş olacağız" diye konuştu.



Uraloğlu, TBMM'de 5G denemesine ilişkin operatörlere imkan tanıdıklarını anlatarak "Bir operatörümüz kurulumunu yaptı. Muhtemelen cuma günü 5G'yi TBMM'de deneyimleyeceğiz ve TBMM'yi 5G ile tanıştırmış olacağız. Diğer operatörlerimiz de muhtemelen bu ay içinde sistemlerini kurmuş olurlar." dedi.