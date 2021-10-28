60 yıldır kayıp olan göktaşı açık artırmada çıktı

İspanya'da jandarma, 1947'de ülkenin kuzeyindeki Leon kentinin Reliegos ilçesine düşen gök taşının bir parçasının internetten 50 bin euroya satılmaya çalışılırken ele geçirildiğini duyurdu.



Jandarmadan yapılan açıklamada, kurum içindeki doğayı koruma departmanının, internetten 27 bin 500 euroya açık artırmaya çıkarılan ve 50 bin euroya kadar alıcı bulan göktaşı parçasına ulaşarak, Ulusal Doğa Bilimleri Müzesine teslim ettiği bildirildi.



Söz konusu göktaşının 1947'de Reliegos ilçesine düştüğü ve üzerinde inceleme yapılıp sergilenmesi için Ulusal Doğa Bilimleri Müzesine verildiği belirtildi.



Göktaşının yaklaşık 60 yıldır kayıp olduğu kaydedilen parçasının internette satışa koyulmasıyla ortaya çıktığı, jandarmanın yürüttüğü soruşturma sonrasında Bask bölgesinin Hernani ilçesindeki operasyonda ele geçirildiği ve sorumlu kişinin yakalandığı açıklandı.