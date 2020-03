70 milyon yıl önce bir gün 23.5 saat bir yıl 372 gündü

Dünyanın her yerinde bir gün 24 saat, bir yıl ise 365 gün 6 saattir. ABD’de yayımlanan yeni bir araştırma bu gerçeğin her zaman böyle olmadığını iddia ediyor.



Amerikan Jeofizik Birliği’nin yaptığı araştırma geç kretase döneminde yani günümüzden tam 70 milyon yıl önce günlerin daha kısa olduğu sonucuna ulaştı.



70 milyon öncesinden gelen bir yumuşakça fosiline ait kabukları inceleyen araştırmacılar ilginç bir sonuca ulaştı.



Rudist istiridyelerinin kabuklarının günde bir katman kalınlaştığı gerçeğini göz önünde bulunduran araştırma ekibi lazerle 70 milyon yıllık fosilin katmanlarını saydı.



Paleookyanus bilimi ve paleoiklimbilimi dergisinde yayımlanan araştırmada incelemeler sonucunda bir günün 23 saat 30 dakika ve bir yılın da 372 gün olduğunu tespit etti. Yumuşakçanın dokuz yıl yaşadığı ve sayım sonucu her yıla 372 kabuk düştüğü ifade edildi.



Dünyanın o geç kretase döneminde kendi etrafında daha hızlı döndüğü ve günlerin bu nedenle yılların daha gün sayısı bakımından daha uzun olduğu belirtildi.



Makalenin başyazarı Niels de Winter, “Her güne ait neredeyse dört beş verimiz var. Jeoloji tarihinde böyle bir veriye neredeyse asla ulaşamazsınzı” dedi.



İstiridye kabuklarından dünyadaki yaşama ilişkin verilerin de elde edildiği belirtildi. Makale sonuçlarına göre 70 milyon yıl önce okyanuslada sıcaklık yazın 40, kışın ise 30 santigrat dereceye kadar yükseliyordu.