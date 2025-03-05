9 aydır uzaydalar! Astronotların dönüş tarihi belli oldu

NASA astronotları 8 günlük bir görev kapsamında gittikleri uzayda 9 aydır mahsur kalmışlardı. Artık eve dönüş yolu gözüktü.



Uluslararası Uzay İstasyonunda mahsur kalan NASA astronotları bu ay içinde dünyaya dönecek.

BU AY GERİ DÖNÜYORLAR



Yerlerine gelecek astronotları taşıyan uzay mekiği 12 Mart'ta yola çıkacak. Yeni gelen ekiple bir hafta Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kaldıktan sonra NASA Astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams dönüş yolculuğuna başlayacak.

EN ÇOK AİLELERİNİ ÖZLEDİLER



Sadece bir haftalığına gittikleri uzayda 9 ay kalan NASA astronotları, en çok ailelerini özlediklerini söylüyor.



Gazetecilere konuşan astronotlardan biri, "Ailelerimiz için zorlu bir süreçti. bizim burada sonuçta bir görevimiz var. Her gün görevimizi yerine getiriyoruz. Bizim için her gün enterasan çünkü uzaydayız ama ailelerimiz için öyle değil. İki labrador cinsi köpeğim de var. Beni görecekleri için çok mutlu olacaklardır." diye konuştu.

STARLINER'DA ARIZA KRİZİ



NASA astronotları uzaya Haziran'da Boeing firmasının Starliner kapsülüyle gitti. Ancak Starliner'ın yaşadığı teknik sorunlar nedeniyle astronotların bu kapsülle geri dönmelerine izin verilmedi. Kapsül dünyaya boş döndü.



Astronotların Starliner yerine SpaceX firmasının kapsülüyle dünyaya dönmeleri de mümkün olmadı. İki astronottan SpaceX'in yeni kapsülünü üretmesini beklemeleri istendi.

BIDEN YÖNETİMİ SORUMLU TUTULDU

Astronotların uzayda mahsur kalmasından Biden yönetimini sorumlu tutan ABD Başkanı Donald Trump ise dönüşleri için SpaceX firmasının sahibi Elon Musk'tan yardım istedi.



Elon Musk'ın devreye girmesiyle Astronotlar SpaceX'in kapsülüyle dünyaya dönecek. Yerlerini alacak astronotların gelecek hafta istasyona gitmesi bekleniyor. Butch Wilmore ve Suni Williams, yeni gelen ekiple bir hafta kaldıktan sonra dünyaya dönecek.



Wilmore ve Williams, dönüş yolunda farklı firmanın mekiğine bindikleri için uzay kıyafetlerinin üzerinde isimleri yazmayacak. Wilmore, bu konuda espri yaparak gerekirse kıyafetinin üzerine kalemle ismini yazabileceğini söyledi.

